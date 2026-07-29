Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa di Glen Hansard, il celebre cantautore irlandese e vincitore del premio Oscar, deceduto all'età di cinquantasei anni in seguito a un incidente in moto avvenuto a Dublino. La notizia ha scosso profondamente fan e colleghi, che ricordano Hansard come un artista di straordinario talento e un'icona della scena musicale irlandese e internazionale.

L'incidente fatale, che ha coinvolto un solo veicolo, si è verificato sulla Lower Road a Lucan, nella zona ovest della capitale irlandese. Le autorità locali hanno prontamente avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto e hanno lanciato un appello alla cittadinanza, invitando chiunque abbia assistito all'evento a fornire testimonianze utili.

Un tragico evento che ha posto fine prematuramente alla vita di un musicista e attore molto amato.

Il successo planetario con "Once" e l'Oscar

Glen Hansard aveva raggiunto la fama internazionale e il riconoscimento più prestigioso nel 2007, quando la sua canzone 'Falling Slowly', co-scritta e interpretata con Markéta Irglová, si aggiudicò l'Oscar per la migliore canzone originale. Il brano era la colonna sonora del film indipendente 'Once', una pellicola a basso budget che vide Hansard protagonista al fianco della stessa Irglová. Questa esperienza cinematografica non solo gli valse l'ambita statuetta, ma diede anche vita al duo musicale The Swell Season, che riscosse un notevole successo.

La sua carriera musicale era tuttavia iniziata ben prima del trionfo agli Oscar.

Hansard era infatti il carismatico frontman della storica band rock irlandese The Frames, un gruppo che ha lasciato un segno indelebile nella musica d'autore con la sua attività pluridecennale. La sua voce e la sua chitarra hanno accompagnato generazioni di ascoltatori, consolidando la sua reputazione di musicista autentico e appassionato.

Un artista poliedrico tra musica e recitazione

L'eclettismo di Glen Hansard si manifestava non solo attraverso la sua prolifica produzione musicale, ma anche nelle sue incursioni nel mondo del cinema. Oltre al già citato 'Once', Hansard aveva avuto un ruolo significativo nel film 'The Commitments' del 1991, dove interpretava un membro di una soul band di Dublino.

Questa esperienza dimostrò la sua versatilità e la sua capacità di calarsi in ruoli diversi, arricchendo il suo percorso artistico.

Anche come solista, Hansard ha saputo conquistare il pubblico e la critica. Tra i suoi lavori più apprezzati figura l'album 'Didn't He Ramble', che nel 2016 ricevette una prestigiosa nomination ai Grammy nella categoria Best Folk Album. Questo riconoscimento sottolineò ulteriormente il suo talento compositivo e la profondità delle sue liriche, che spesso attingevano alla tradizione folk irlandese con un tocco personale e contemporaneo.

L'eredità di un'icona dublinese

Nato e cresciuto nella sua amata Dublino, Glen Hansard aveva iniziato il suo percorso artistico come musicista di strada, un'esperienza che ha senza dubbio plasmato la sua sensibilità e la sua connessione con il pubblico.

Nel corso degli anni, era diventato una figura di riferimento per molti artisti emergenti, un esempio di come la passione e la dedizione possano portare al successo senza compromettere l'autenticità.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel panorama musicale internazionale. Il ricordo di Glen Hansard e il suo contributo alla musica folk e rock irlandese rimarranno vivi, testimoniando il talento di un artista che ha saputo toccare le corde dell'anima di milioni di persone con la sua musica e la sua presenza scenica. La sua eredità artistica continuerà a ispirare e a emozionare, mantenendo viva la memoria di un'icona dublinese.