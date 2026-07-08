È morta lunedì 6 luglio, all'età di 87 anni, Louise Lasser, attrice celebre per il ruolo di Mary Hartman nell’omonima serie televisiva e per essere stata la seconda moglie di Woody Allen. Il decesso è avvenuto per cause naturali nella sua abitazione dell’Upper East Side di Manhattan. La notizia è stata diffusa dalla sua migliore amica, Susan Charlotte. Louise Lasser si dedicò al teatro dopo gli studi universitari. L’incontro con Woody Allen fu cruciale: i due si sposarono nel 1966 e collaborarono in diversi film del regista.

L'impatto di Mary Hartman, Mary Hartman

La consacrazione giunse con la televisione nel 1976, interpretando Mary Hartman nell’omonima serie. Questo programma rivoluzionario, trasmesso cinque sere a settimana, parodiava le soap opera per criticare consumismo e contraddizioni sociali. Lasser diede vita a una casalinga dell’Ohio apparentemente ingenua, ma dietro la cui normalità si celava un universo inquietante. La sua recitazione sobria e impassibile rese Mary un personaggio innovativo, la cui disperazione culminò in un celebre crollo psicologico. La serie le valse una candidatura agli Emmy Awards nel 1976 e fu definita dall’attrice uno "specchio perfetto della società americana di quegli anni".

Carriera, fragilità e eredità artistica

La carriera di Louise Lasser proseguì con numerose apparizioni in TV e al cinema. La sua vita fu segnata da difficoltà, come l'arresto nel 1976 per possesso di cocaina e un comportamento imprevedibile a Saturday Night Live. Queste fragilità alimentarono la sua arte: fu lei a proporre il crollo nervoso di Mary Hartman, trovando nell'interpretazione un effetto terapeutico. Dopo il divorzio da Woody Allen, con cui mantenne un rapporto di stima, non si risposò più. Negli ultimi anni visse a Manhattan con il compagno Michael Citriniti. La sua interpretazione di Mary Hartman resta un punto di riferimento nella televisione americana del Novecento, studiata come esempio di satira sociale e innovazione narrativa.