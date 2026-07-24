È scomparso il 24 luglio 2026 Michele De Luca, figura poliedrica dell'arte italiana, noto come pittore, poeta e stimato docente all'Accademia di Belle Arti di Roma. Nato a Pitelli (La Spezia) il 28 maggio 1954, De Luca mantenne un profondo legame con il suo borgo ligure, dove riposerà. Ha vissuto e operato a Roma, città che è stata il fulcro della sua intensa attività artistica e didattica, accanto alla moglie e alla figlia.

Una carriera tra didattica e pittura astratta

La sua lunga carriera accademica lo vide impegnato per oltre trent'anni nell'insegnamento di Decorazione e Disegno per la decorazione.

Dopo esperienze significative nelle Accademie di Belle Arti di Milano, Sassari e Firenze, approdò nel 2008 all'Accademia di Belle Arti di Roma. Parallelamente, la sua attività espositiva prese avvio nei primi anni Ottanta, contraddistinta da una pittura astratta intensa, percorsa da fasci di luce-energia. Tra le sue prime e significative partecipazioni si annoverano la mostra GE.MI.TO. a Torino (1987), seguita da importanti esposizioni romane come Arte Oggi (1988) e Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed emergenze (1989). De Luca partecipò attivamente a numerose iniziative culturali, dalla Biennale d’Arte Sacra di Teramo a Visual Poetry in Europe a Treviso. La sua arte varcò i confini nazionali, con esposizioni in prestigiose città come Parigi, Londra, Tokyo, Seoul, oltre che negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e in Australia, testimoniando una presenza artistica di respiro internazionale.

Il riconoscimento della critica e l'impronta stilistica

L'opera di Michele De Luca fu costantemente osservata e apprezzata da un'ampia schiera di critici d'arte, tra cui spiccano nomi come Crispolti, Cirone, Crescentini, Gigliotti, Imponente, De Marco, Balmas, Beatrice, Gualdoni, Campiglio, Nicoletti, Patrizi e Gallo Mazzeo. In particolare, Enrico Crispolti, nel 1991, lo definì una «forza autentica della nuova generazione artistica italiana». Il suo distintivo stile, caratterizzato da una pittura astratta vibrante e profonda, catturò l'attenzione anche di Ennio Borzi e Mirella Chiesa, i quali curarono la sua prima mostra personale a Roma nel 1987. Nel corso della sua carriera, De Luca allestì numerose mostre personali in importanti città, sia in Italia – come Genova, Roma, La Spezia, Firenze, Livorno, Viterbo, Anacapri, Bologna e Chiavari – sia a livello internazionale, con una tappa significativa a Seoul.

L'impegno nella poesia e l'eredità artistica

Accanto alla sua prolifica produzione pittorica, Michele De Luca coltivò con passione anche la poesia. Le sue prime composizioni trovarono spazio su diverse riviste, libri e antologie, segnando l'inizio di un percorso letterario significativo. Tra le sue opere poetiche più note si ricordano "Altre realtà" (2008), "Episodi del diluvio" (2015), un libro d'artista con poemetto, e "Parvenze" (2017). La sua complessa e profonda ricerca, sia in campo pittorico che poetico, ha lasciato un'impronta duratura nel panorama culturale italiano, ispirando generazioni di critici e artisti.

Il legame con l'Accademia di Belle Arti di Roma

L'Accademia di Belle Arti di Roma, istituzione di grande prestigio dove De Luca ha ricoperto il ruolo di docente dal 2008, rappresenta un pilastro della formazione artistica superiore in Italia.

Fondata nel lontano 1593, l'Accademia si distingue per l'offerta di corsi in discipline fondamentali come pittura, scultura, decorazione e scenografia. Attraverso la promozione di attività espositive, progetti di ricerca e collaborazioni internazionali, l'Accademia continua a svolgere un ruolo cruciale nella diffusione dell'arte contemporanea e nella valorizzazione dei nuovi talenti, un ambiente che ha profondamente influenzato e da cui è stato influenzato il percorso di Michele De Luca.