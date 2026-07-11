Peppino di Capri, nome d'arte di Giuseppe Faiella, è scomparso l'11 luglio 2026 a Capri, la sua amata isola natale. Nato il 27 luglio 1939, il celebre artista aveva 87 anni e si è spento dopo una lunga malattia. La sua morte segna la fine di un'epoca per la musica italiana, lasciando un'eredità artistica significativa e l'affetto dei figli Nico, Edoardo e Daria, questi ultimi nati dal matrimonio con Giuliana Gagliardi.

La sua lunga e brillante carriera lo ha visto affermarsi come pianista raffinato e autore di brani entrati nella storia della musica popolare italiana.

Ha trionfato due volte al Festival di Sanremo, rassegna nella quale è stato una presenza costante e molto amata, collezionando numerose partecipazioni. Tra i suoi maggiori successi spiccano canzoni come "Champagne", "E mo e mo", "Roberta", "Let's Twist Again" e "St. Tropez Twist", brani che hanno scalato le classifiche e accompagnato l'Italia nelle sue trasformazioni sociali e culturali.

L'ultima apparizione pubblica dell'artista risale a circa un anno fa, in occasione di una serata a lui dedicata. In quella circostanza, Peppino di Capri ha voluto omaggiare la sua carriera salendo sul palco con la band Capri Rockers, guidata dal figlio Edoardo, interpretando i brani "Champagne" e "Il sognatore" tra l'entusiasmo del pubblico, che gli ha tributato una standing ovation.

Una carriera tra Sanremo e successi indimenticabili

Sostenuto da un talento precoce, sviluppatosi sin da giovanissimo sulla sua isola, Peppino di Capri ha esordito negli anni Cinquanta con i gruppi musicali dell'epoca, affermandosi dapprima sulla scena locale e poi conquistando rapidamente i palcoscenici nazionali. Nel corso degli anni, la sua partecipazione ripetuta al Festival di Sanremo ha rappresentato un elemento centrale della sua carriera: la vittoria è arrivata in due edizioni diverse, rafforzando il suo profilo di autore e interprete tra i più considerati nell'ambiente musicale italiano.

Brani come "Champagne" e "Roberta" sono diventati veri e propri simboli dell'evoluzione della canzone italiana dagli anni Sessanta in avanti.

Le sue performance erano caratterizzate da una vocalità distintiva e dalla capacità di fondere elementi melodici tradizionali con nuove influenze, tra cui il twist e il pop internazionale, come documentato dalle incisioni di "Let's Twist Again" e "St. Tropez Twist". La sua discografia comprende numerosi album incisi sia in Italia che all'estero, a testimonianza di un percorso artistico che ha attraversato più generazioni di pubblico.

Il legame indissolubile con Capri e l'eredità artistica

L'isola di Capri ha rappresentato per Peppino di Capri non solo il luogo delle origini ma anche il punto di riferimento costante della sua vita artistica. La sua figura è rimasta indissolubilmente legata al territorio, da cui ha tratto ispirazione e al quale ha sempre dedicato parole di profondo affetto.

Il legame familiare si è consolidato negli ultimi anni attraverso la collaborazione con il figlio Edoardo e la band Capri Rockers, elemento che testimonia la trasmissione della passione musicale nelle nuove generazioni.

L'attività di Peppino di Capri è stata celebrata più volte anche dalle istituzioni e dagli organizzatori di eventi musicali italiani, che gli hanno spesso riconosciuto la capacità di innovare restando fedele alle sue radici. Con la sua scomparsa, la comunità di Capri e il panorama artistico nazionale perdono uno dei rappresentanti più rappresentativi della canzone mediterranea. I suoi successi continuano a essere ascoltati e apprezzati sia in Italia che all'estero.