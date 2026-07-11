La scomparsa di Peppino di Capri ha suscitato una profonda commozione nel mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Numerosi esponenti hanno voluto ricordare il celebre cantante, sottolineando il suo ruolo centrale nella storia della musica italiana e il legame indissolubile con la canzone napoletana. La sua carriera, lunga oltre settant’anni, e il suo contributo alla storia musicale italiana sono stati ampiamente celebrati. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha espresso il proprio cordoglio, evidenziando l’importanza di Peppino di Capri come massima espressione della tradizione musicale partenopea e annunciando l’intenzione di dedicargli il percorso per il riconoscimento della canzone napoletana come patrimonio dell’umanità.

Il ricordo di colleghi e istituzioni

Molti artisti e personalità pubbliche hanno condiviso messaggi di affetto e stima. Amedeo Minghi ha ricordato l’artista sui social con parole personali: "Anche Peppiniello... lo chiamavo così e così lo ricorderò. A Dio carissimo." Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha sottolineato come Peppino di Capri abbia rappresentato un simbolo di un’Italia che si è raccontata attraverso le sue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi. De Laurentiis ha aggiunto che il suo mito "resterà indelebile", con un riferimento a 'Champagne'. Cristiano Malgioglio ha definito Peppino di Capri un gigante della musica leggera, la cui voce "riusciva a emozionare chiunque la ascoltasse, perché sapeva di magia".

Anche Carlo Conti ha voluto omaggiare l’artista, ricordando come abbia fatto "ballare con il twist" e "emozionare ed innamorare con le sue canzoni".

L’eredità artistica e il legame con Capri

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha posto l’accento sul valore dell’eredità artistica lasciata da Peppino di Capri, considerandola un patrimonio della storia comune italiana. Giuli ha affermato che "Peppino Di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni", e che la sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana. Il profondo legame dell’artista con l’isola natale è stato ricordato anche dal sindaco di Capri, Paolo Falco, che lo ha definito "l’icona musicale di un’epoca" e "ambasciatore di Capri e dell’Italia nel mondo".

Il primo cittadino ha inoltre menzionato il rapporto della propria famiglia con l’artista, ricordando che la nonna paterna Elisabeth Rüdorf fu sua maestra di pianoforte.

Peppino di Capri: una carriera leggendaria nella musica italiana

Peppino di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, è stato uno dei protagonisti assoluti della musica italiana, con una carriera che si è estesa per oltre settant’anni. Nato a Capri, l'artista ha firmato successi intramontabili come 'Champagne', 'Un grande amore e niente più' e 'Me chiamme ammore'. Durante la sua lunga e prestigiosa carriera, ha vinto due volte il Festival di Sanremo (nel 1973 con 'Un grande amore e niente più' e nel 1976 con 'Non lo faccio più') e una volta il Festival di Napoli (nel 1970 con 'Me chiamme ammore').

La sua voce inconfondibile e il suo stile innovativo hanno profondamente segnato la storia della canzone leggera, rendendolo un punto di riferimento per generazioni di artisti e appassionati di musica.