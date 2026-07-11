Con la scomparsa di Peppino di Capri, avvenuta l’11 luglio 2026 nella sua amata Capri, l’isola ha perso uno dei suoi figli più illustri e amati. Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha espresso il profondo cordoglio dell’intera comunità, sottolineando il legame indissolubile dell’artista con la sua terra natale. Per onorare la memoria del celebre cantante, il primo cittadino ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il 12 luglio, giorno in cui si sono svolti i funerali nel pomeriggio presso l’ex cattedrale di Santo Stefano, nella storica piazzetta di Capri.

«L’isola, con la quale non aveva mai perso i rapporti, è stata la sua casa, la sua ispirazione e il luogo al quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita», ha dichiarato il sindaco Falco. Egli ha inoltre evidenziato come le canzoni, l’eleganza e il talento di Peppino di Capri abbiano diffuso il nome di Capri nel mondo, rendendolo un vero e proprio ambasciatore della sua identità, della sua cultura e della sua anima più autentica. La carriera musicale di Giuseppe Faiella, questo il suo nome all’anagrafe, iniziò proprio a Capri nel dopoguerra, quando già da bambino si dedicava al pianoforte. Il sindaco ha anche ricordato il legame personale della sua famiglia con l’artista, menzionando il ruolo della nonna Elisabeth Rüdorf, che fu maestra di pianoforte di Peppino, e il privilegio di avergli consegnato le chiavi della città in occasione dell’anteprima del film «Champagne».

Una carriera leggendaria e il legame con l'isola

Nato nel 1939, Peppino di Capri ha costruito una carriera di oltre sessantacinque anni, affermandosi come una delle più importanti icone della musica leggera italiana e napoletana. La sua villa a Capri, Villa Castiglione, è stata il luogo della sua scomparsa. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, l’artista ha conquistato per ben due volte il prestigioso Festival di Sanremo: nel 1973 con «Un grande amore e niente più» e nel 1976 con «Non lo faccio più». Nel 1970, aveva già trionfato al Festival di Napoli con «Me chiamme ammore». Molte delle sue canzoni, tra cui «Champagne», «Roberta», «Nessuno al mondo», «Voce 'e notte», «Je te vurria vasà» e «Il sognatore», sono rimaste impresse nella memoria collettiva italiana e internazionale.

L’ultimo anno di vita di Peppino di Capri fu caratterizzato da una partecipazione particolarmente sentita al festival «Il Cinema in Certosa». Nell’agosto del 2025, si esibì a sorpresa davanti a circa ottocento persone nella suggestiva Certosa di San Giacomo, accompagnato dai Capri Rockers e dal figlio Edoardo. Quella serata fu interpretata da molti come un commiato non dichiarato dell’artista alla sua amata isola e al suo fedele pubblico.

L'eredità culturale e la memoria a Capri

Nel corso della sua vita, Peppino di Capri seppe farsi apprezzare da diverse generazioni grazie al suo approccio moderno alla canzone tradizionale napoletana e alla musica romantica. Negli anni Sessanta, contribuì significativamente alla diffusione della musica italiana nel mondo, anche grazie a rapporti di amicizia con artisti internazionali e partecipando come apripista ai concerti italiani dei Beatles nel 1965.

La cerimonia funebre del 12 luglio ha rappresentato il momento in cui l’intera comunità di Capri si è stretta attorno alla memoria di Peppino di Capri, riconoscendo in lui non soltanto una figura simbolo della città, ma soprattutto l’ambasciatore della cultura e dello spirito dell’isola. L’artista ha lasciato tre figli, Igor, Edoardo e Dario, che testimoniano la continuità di un’eredità artistica e familiare profondamente radicata nella realtà caprese e italiana.