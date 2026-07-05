È scomparsa all'età di 66 anni Tiziana Aristarco, rinomata regista che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama televisivo italiano. Nota per aver diretto numerose fiction di successo, oltre a film e documentari per la televisione, Aristarco è stata una figura chiave dietro le quinte di alcune delle produzioni più amate dal pubblico. Tra i suoi lavori più celebri si annoverano la terza stagione di Mina Settembre e la seconda stagione di Un Medico In Famiglia, serie che hanno consolidato la sua fama.

La sua lunga e prolifica carriera l'ha vista alla regia di titoli iconici come Provaci Ancora Prof!

(per la quarta e quinta stagione), Fuoriclasse, Raccontami, Come Fai Sbagli, Compagni di scuola e Casa famiglia 2. In Un Medico In Famiglia, la sua esperienza iniziò nel 1998 come aiuto regista e regista della seconda unità, per poi assumere la direzione della seconda stagione, dimostrando la sua versatilità e il suo talento.

Una carriera tra Rai e grandi successi

Figlia del celebre critico cinematografico Guido Aristarco, Tiziana Aristarco aveva intrapreso il suo percorso professionale in Rai in giovane età, ricoprendo il ruolo di aiuto regista e collaborando a diversi programmi televisivi. Nel corso degli anni, ha saputo dirigere alcune delle serie più seguite dal pubblico italiano, distinguendosi per la sua spiccata capacità di narrare storie familiari e sociali con profonda sensibilità e meticolosa attenzione ai dettagli.

Il suo approccio registico ha contribuito a definire lo stile di molte produzioni televisive nazionali.

Il commosso ricordo delle attrici

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo. Tra le attrici che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei, Serena Rossi, protagonista della fortunata serie Mina Settembre, ha espresso il suo dolore sui social media con parole toccanti: “Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. … Tu sei stata molto più… una guida, un porto sicuro. … Quante risate, quante avventure, … quanto amore hai regalato a tutti noi. Questo resta per sempre. Grazie.” Il suo messaggio sottolinea il profondo legame professionale e umano che Aristarco era capace di creare sul set.

Anche Serena Autieri, che Aristarco aveva diretto nella serie Una famiglia imperfetta, ha voluto ricordarla con affetto: “Ciao Tiziana, grazie per quello che mi hai donato, dentro e fuori dal set. Continuerai a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di incontrarti.” Queste testimonianze evidenziano l'impatto duraturo che Tiziana Aristarco ha avuto sulle persone e sulle produzioni con cui ha collaborato, lasciando un'eredità di affetto e stima.

L'eredità di una pioniera della fiction italiana

Tiziana Aristarco lascia il marito, il regista Riccardo Donna, e due figli. La sua carriera è stata un esempio di dedizione e professionalità, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e all'evoluzione della fiction italiana.

Ha saputo spaziare con maestria tra il ruolo di aiuto regista e quello di regista principale, firmando produzioni di grande successo. La sua esperienza, il suo stile inconfondibile e la sua visione hanno influenzato numerosi colleghi e attori, consolidando la sua figura come una delle registe più apprezzate nel settore televisivo nazionale. La sua scomparsa viene ricordata con profondo affetto e stima da tutti i professionisti dello spettacolo e dal vasto pubblico che ha seguito e amato le sue opere.