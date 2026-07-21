Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Angela Salomone, venuta a mancare all'età di ottantanove anni. Compagna di vita e preziosa collaboratrice del celebre fotografo Mimmo Jodice, scomparso il 28 ottobre 2025, Angela Salomone ha condiviso con il marito oltre sessant’anni di esistenza, uniti sia nel privato che nel profondo percorso artistico e creativo. La notizia del suo decesso ha suscitato commozione e partecipazione, in particolare negli ambienti della fotografia, dove il suo nome è rimasto indissolubilmente legato a quello di Jodice, di cui è stata compagna e musa.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha voluto rendere omaggio alla figura di Salomone, sottolineandone l’autonomia e l’importanza nel panorama culturale nazionale. Giuli ha affermato: “Chi ha avuto la fortuna di conoscerla … sa che Angela Salomone non era, banalmente, la moglie di un grande artista della fotografia come Mimmo Jodice. Angela è stata una presenza preziosa e una protagonista vivace nella rete di relazioni culturali … durante la quale la fotografia italiana ha saputo aprirsi al mondo e attrarre le più significative intelligenze e forme di creatività … Alla famiglia di Angela e Mimmo rivolgo il mio pensiero di affettuoso cordoglio e quello del ministero che rappresento”.

Le sue parole evidenziano come Angela Salomone sia stata una figura centrale, ben oltre il ruolo di semplice consorte di un maestro.

Il contributo essenziale di Angela Salomone alla fotografia italiana

Angela Salomone ha condiviso con Mimmo Jodice non solo la vita familiare, ma anche un lungo e intenso percorso di collaborazione, caratterizzato da una costante ricerca e sperimentazione artistica. Seppur riservata, la sua presenza è stata fondamentale e partecipe, contribuendo con discrezione ma con grande efficacia all’ambiente di lavoro del fotografo. Ha sostenuto attivamente la crescita e la ricerca creativa che hanno permesso a Jodice di affermarsi tra i grandi maestri della fotografia italiana.

Questa profonda collaborazione si è manifestata in numerose occasioni, rendendo Salomone una presenza costante e influente negli spazi della cultura visiva contemporanea.

L'eredità duratura della famiglia Jodice-Salomone

L’affetto e il riconoscimento manifestati dalle istituzioni, come testimoniato dalle parole del ministro Giuli, evidenziano la rilevanza pubblica e culturale che la famiglia Jodice-Salomone ha raggiunto nel corso degli anni. Mimmo Jodice, nato a Napoli nel 1934, ha saputo creare uno stile distintivo, trasformando la fotografia in uno strumento di indagine poetica sulla realtà urbana e sulla memoria. In questo contesto, la presenza di Angela Salomone ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile, nutrendo il tessuto relazionale e intellettuale che circondava l’opera del marito.

L’eredità lasciata da questa unione si fonda su relazioni umane e professionali di straordinario spessore, rivelatesi decisive anche per l’apertura della fotografia italiana verso il contesto internazionale, arricchendo il panorama artistico globale.