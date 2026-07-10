L'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la prima edizione del Cammino dello Studente, un'iniziativa innovativa che coinvolgerà oltre 200 giovani. L'evento si terrà dal 25 al 28 agosto e si snoderà per circa novanta chilometri attraverso la suggestiva Valle Subequana, in provincia dell'Aquila. Questo percorso a piedi è parte integrante del programma ‘Coolture Fest’ e delle attività promosse in vista di L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

La partecipazione al Cammino dello Studente è gratuita e le candidature possono essere presentate entro l'8 agosto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Adsu.

L'iniziativa offre quattro giorni di immersione nel territorio, seguendo una porzione del Cammino Grande di Celestino V. Le giornate saranno dedicate all'attività fisica e alla scoperta dei paesaggi e dei borghi dell'entroterra abruzzese, mentre le serate saranno animate da momenti di incontro e condivisione con le comunità locali nei borghi ospitanti.

Organizzazione e finalità del Cammino

Il progetto è promosso dall'Adsu dell'Aquila in stretta collaborazione con l'Università dell'Aquila, il Comune, Arpa Abruzzo, il Cai, il Parco Sirente Velino e i Comuni attraversati dal percorso. A tutti i partecipanti sarà garantita una completa copertura assicurativa contro gli infortuni. Marica Schiavone, presidente dell'Adsu, ha sottolineato l'obiettivo dell'iniziativa: “Vogliamo offrire agli studenti un'esperienza di crescita umana e culturale.

Il cammino diventa uno strumento per conoscere il territorio, incontrare le comunità e riscoprirne il patrimonio storico e culturale”. Michele Suriani, direttore dell'Adsu, ha aggiunto che “Il territorio diventa una grande aula a cielo aperto dove ogni passo è un'occasione per conoscere, confrontarsi e crescere”.

L'itinerario toccherà alcuni dei luoghi più emblematici dell'Abruzzo interno, tra cui Pratola Peligna, Corfinio, Castel di Ieri, San Demetrio ne’ Vestini, Fontecchio, Castelvecchio Subequo e Tione degli Abruzzi. Il culmine dell'esperienza sarà la partecipazione al Corteo della Bolla per l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio all'Aquila. Il Cammino dello Studente si propone di unire attività fisica, cultura, socialità e una profonda scoperta del territorio, permettendo ai giovani di riflettere su temi cruciali quali la sostenibilità ambientale, la tutela del paesaggio e il legame indissolubile tra cultura, comunità e territorio.

Il ruolo di Adsu nel supporto agli studenti

L'Adsu dell'Aquila, ente dedicato alla garanzia del diritto allo studio universitario, si impegna costantemente nella promozione di iniziative volte a favorire il benessere, la partecipazione attiva e un forte senso di appartenenza tra gli studenti. Il Cammino dello Studente si inserisce in questo quadro, rappresentando un ulteriore tassello nel percorso intrapreso per arricchire l'esperienza universitaria. Il progetto mira a integrare la formazione accademica con momenti di socialità e una conoscenza più approfondita del territorio. L'obiettivo è offrire agli studenti un'occasione concreta per vivere l'università anche al di fuori delle tradizionali aule, stimolando la costruzione di nuove relazioni e rafforzando il senso di comunità.