Fino al 15 novembre 2026, alle Terme di Diocleziano, la mostra "Aegyptus – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana" offre un'esperienza immersiva e crossmediale. Unisce archeologia, videoarte e intelligenza artificiale per esplorare la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano (I secolo a.C. - V secolo d.C.), presentando il deserto come spazio di incontro e scambio tra culture e popoli.

Il percorso espositivosi apre nell'Aula Ottagona con una sezione archeologica. Espone reperti dal Museo Nazionale Romano e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, recuperati.

Contenuti digitali e audiovisivi ne arricchiscono il contesto, avvicinando il pubblico alla ricerca archeologica e alla tutela del patrimonio.

L'esperienza multimediale: videoarte, scavi e IA

Il cuore dell'esposizione è una installazione multimediale su schermo curvo con tre narrazioni. La videoarte ricrea le atmosfere delle oasi. Un viaggio nei cantieri delle missioni archeologiche mostra filmati. Il cortometraggio "I Doni della Grande Oasi", realizzato con l'IA, ricostruisce la vita quotidiana in un'oasi del IV secolo d.C., rendendo le acquisizioni scientifiche un racconto suggestivo.

Un Public Program di incontri con studiosi e archeologi mira ad avvicinare il pubblico alla ricerca archeologica e alla tutela.

Gli appuntamenti si tengono la sera. Un catalogo scientifico accompagna la mostra.

Collaborazioni e il Museo dell'Arte Salvata

Il progetto "Aegyptus" coinvolge numerose università e istituti di ricerca, evidenziando la sua portata globale. L'esposizione è allestita nell'Aula Ottagona, sede del Museo dell’Arte Salvata, che espone reperti recuperati dal traffico illecito e valorizza l'operato del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale.

La mostra "Aegyptus" ridefinisce il deserto non come periferia dell'Impero Romano, ma come spazio vitale di incontro, scambio e contaminazione culturale. Il percorso fonde il patrimonio archeologico tradizionale con strumenti innovativi (videoarte, ricostruzioni digitali, intelligenza artificiale), rendendo accessibili reperti, ricerca archeologica contemporanea e la salvaguardia dei beni culturali. Le oasi sono centrali, viste come ponti tra civiltà diverse.