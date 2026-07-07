Prende il via ad Agerola la XV edizione del Festival Sui Sentieri degli Dei, una rassegna che si è affermata negli anni come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate italiana. Con oltre sessanta eventi tra concerti, spettacoli e narrazione, il festival animerà i luoghi simbolo del territorio: il Parco Colonia Montana, il Belvedere Punta Corona e l’Anfiteatro in via Carbonara. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Agerola, dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, adotta per questa edizione il tema “Che bellezza!!!”, un concept ideato da Paolo Logli per valorizzare il territorio attraverso l’arte, le emozioni e il dialogo tra generazioni.

Un cartellone di grandi nomi e appuntamenti imperdibili

La programmazione artistica, curata dalla Produzione Palco Reale, propone un ricco cartellone che alterna grandi protagonisti della musica italiana, spettacoli di parola, nuove scritture e progetti artistici di forte identità. Tra gli artisti di spicco figurano nomi come Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Gio Evan, Almamegretta, Massimo Di Cataldo, Michele Riondino & Revolving Bridge, Simone Cristicchi e Fabrizio Moro. L’apertura del festival è affidata a un omaggio alla canzone italiana con il concerto della Rino Gaetano Band, seguito dal recital di Alberto Fortis, accompagnato dal racconto di Gianmaurizio Foderaro. Tra gli appuntamenti speciali, spiccano l’esibizione della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri e l’Alba Magica, il suggestivo concerto all’alba di Amara sul Monte Tre Calli.

Teatro, nuove voci e riconoscimenti speciali

Oltre alla musica, la rassegna dedica ampio spazio al teatro e alla narrazione, con la partecipazione di Claudia Campagnola e Violante Placido. Il Festival Sui Sentieri degli Dei si conferma anche una vetrina per la nuova scena cantautorale italiana, ospitando artisti emergenti come Briga, Mirkoeilcane, Maria Antonietta & Colombre, Angelica Bove, Caterina Croppelli, Roccuzzo con Giovanni Segreti Bruno e Mirodimare. Una serata di particolare rilievo sarà dedicata a Diodato, insignito del Premio Speciale Festival Agerola. Il programma si arricchisce ulteriormente con la presenza di Erri De Luca e l’“Elena” di Euripide con Mariano Rigillo, che chiuderanno la manifestazione nel nuovo Anfiteatro di Agerola.

Il Festival come motore di promozione territoriale

Il Festival Sui Sentieri degli Dei si conferma una vetrina d’eccellenza per la promozione turistica e culturale dell’intera area, grazie anche alla solida collaborazione con partner istituzionali e culturali quali Palazzo Acampora e il Campus Principe di Napoli. La media partnership con Rai Isoradio, rinnovata per questa edizione, garantirà una copertura quotidiana degli eventi e delle storie del territorio. Il festival si distingue per la sua capacità di creare occasioni di incontro autentico, ponendo al centro emozione e qualità, e offrendo esperienze culturali di alto livello a un pubblico ampio e trasversale.