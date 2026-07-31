Le Gallerie d'Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo con sedi a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, apriranno le porte gratuitamente a tutti i visitatori domenica 2 agosto e sabato 15 agosto 2026. L'iniziativa rientra nelle consuete aperture libere della prima domenica del mese e in occasione di Ferragosto, offrendo un'opportunità unica per esplorare il ricco patrimonio artistico e culturale.

A Milano, i visitatori potranno immergersi nella nuova mostra "Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento", curata da Chiara Rabbi Bernard in collaborazione con Bozar–Centre for Fine Arts Brussels.

Sarà inoltre accessibile la mostra "Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro", a cura di Luca Massimo Barbero e Federico Giani. La sede di Napoli accoglierà la mostra "Obey: Power to the peaceful", dedicata all'artista statunitense Shepard Fairey, noto come Obey, con la curatela di Giuseppe Pizzuto. A Torino, il pubblico potrà ammirare le mostre fotografiche "Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno", curata da Arianna Rinaldo, e "Diana Markosian. Replaced", a cura di Brandei Estes. Infine, a Vicenza, domenica 2 agosto sarà l'ultimo giorno per visitare "Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati", la prima mostra personale della celebre designer Giorgia Lupi.

Altre sedi e orari speciali

Oltre ai quattro poli principali, anche la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, entrambi parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, garantiranno l'ingresso gratuito domenica 2 agosto e, in via straordinaria, sabato 15 agosto. La Galleria di Palazzo degli Alberti espone opere di maestri come Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e sculture di Lorenzo Bartolini. La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi presenta la mostra "Da Michelangelo a Rodin nell’obiettivo degli Alinari", affiancata da opere di Allori, Bugiardini, Pontormo, Fattori, Lega, Signorini e Spadini.

Un'ulteriore apertura gratuita è prevista per il Museo del Risparmio a Torino, che accoglierà i visitatori senza costo il 1 agosto 2026.

Per quanto riguarda gli orari di apertura il 15 agosto 2026, le sedi osserveranno i seguenti: Milano dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00), Napoli dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00), Torino dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00) e Vicenza dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30). Negli altri giorni, le Gallerie d'Italia sono aperte dal martedì alla domenica, con chiusura il lunedì.

Collezioni permanenti e mostre in corso

Durante le giornate di ingresso gratuito, i visitatori avranno la possibilità di esplorare sia le mostre temporanee che le collezioni permanenti. In particolare, a Vicenza, oltre alle esposizioni temporanee, sono accessibili le preziose collezioni di pittura del Settecento Veneto, le icone russe e il percorso espositivo "Vitalità del tempo.

Arturo Martini nelle collezioni Intesa Sanpaolo".

L'iniziativa delle aperture gratuite nelle prime domeniche del mese si inserisce nel più ampio quadro delle attività promosse dal Ministero della Cultura, volte a incentivare l'accesso e la fruizione dei musei statali e delle principali istituzioni culturali su tutto il territorio italiano.