La Regione Piemonte ha annunciato un'iniziativa speciale per l'estate 2026: dal 1 al 31 agosto, l'ingresso al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sarà completamente gratuito. L'obiettivo è rendere la cultura accessibile a un pubblico ampio, includendo famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti, offrendo un intero mese di opportunità culturali. Il museo si propone anche come un rifugio culturale, un luogo climatizzato ideale per trovare refrigerio durante i mesi più caldi.

L'iniziativa si basa sul successo delle edizioni precedenti: nell'agosto dell'anno scorso, il Museo Regionale di Scienze Naturali ha registrato circa 50 mila ingressi.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Cultura, Marina Chiarelli, hanno ribadito l'importanza di tale progetto: “La cultura è un diritto e un bene pubblico che deve essere davvero accessibile a tutti. Per questo abbiamo scelto di confermare anche quest’anno l’ingresso gratuito al Museo Regionale di Scienze Naturali durante il mese di agosto. Vogliamo che le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani e le persone più fragili possano vivere il museo come uno spazio aperto, inclusivo e accogliente, ma anche un luogo che diventi un rifugio culturale dove conoscere, imparare e condividere esperienze. Rendere la cultura accessibile significa rafforzare il legame tra le persone e il patrimonio che appartiene a tutti”.

Il museo tra accessibilità e rinnovamento

Il direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali, Marco Fino, ha evidenziato che l'iniziativa si svolge in un periodo di importanti cambiamenti per la struttura. “In un momento in cui il Museo sta cambiando volto grazie ai lavori in corso, abbiamo voluto fare un regalo ai piemontesi e ai turisti: per tutto agosto l’ingresso sarà gratuito. Non vogliamo che i piccoli disagi del cantiere allontanino i visitatori, ma che diventino l’occasione per una grande festa condivisa, un invito a scoprire, o riscoprire, il Museo insieme a noi”, ha spiegato Fino. Questa decisione sottolinea l'impegno della Regione Piemonte nel promuovere la partecipazione culturale e valorizzare i musei come spazi di inclusione, anche durante le fasi di rinnovamento.

Altre opportunità culturali a Torino: il Museo Egizio

Nel panorama museale torinese, iniziative simili di accesso gratuito sono promosse anche da altre istituzioni. Il Museo Egizio di Torino, ad esempio, offre la sua iniziativa “Speciale Estate” dal 4 luglio all’8 agosto 2026. Ogni sabato sera, il museo sarà aperto con ingresso gratuito dalle 18:30 alle 22:30, permettendo ai visitatori di esplorare le collezioni in un'atmosfera particolarmente suggestiva e godere di una visita più tranquilla. Questa opportunità è resa possibile grazie al contributo di Francorosso. Per accedere, è obbligatoria la prenotazione online del biglietto. Durante queste aperture serali, è inoltre possibile arricchire l'esperienza con una visita guidata al costo di 7 euro, approfondendo gli aspetti più curiosi legati alla nascita delle collezioni e ai reperti distintivi.

Queste iniziative congiunte rafforzano l'impegno delle istituzioni culturali torinesi nel promuovere l'accessibilità e la partecipazione del pubblico, offrendo molteplici occasioni per scoprire il ricco patrimonio della città.