Le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, polo museale di Intesa Sanpaolo, offriranno ingresso gratuito domenica 2 agosto (prima domenica del mese) e sabato 15 agosto (Ferragosto). Stessa gratuità per la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo nelle medesime date. Il Museo del Risparmio di Torino aprirà con ingresso libero sabato 1 agosto 2026.

Nelle Gallerie d’Italia, un ricco programma espositivo attende i visitatori. A Milano, sono in corso “Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento” (Chiara Rabbi Bernard, Bozar‑Centre for Fine Arts Brussels) e “Arnaldo Pomodoro.

Una vita. Le grandi opere” (Luca Massimo Barbero e Federico Giani). A Napoli prosegue “Obey: Power to the peaceful” (Shepard Fairey). A Torino, le mostre fotografiche “Nick Brandt. The Day May Break” (Arianna Rinaldo) e “Diana Markosian. Replaced” (Brandei Estes). A Vicenza, domenica 2 agosto è l’ultimo giorno per “Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati”, prima personale della designer.

Le mostre in evidenza

La mostra “Bellezza e Bruttezza” a Milano (10 luglio - 18 ottobre 2026) espone oltre cento opere da prestigiose istituzioni europee e internazionali, tra cui Musei Vaticani, Louvre, British Museum. Curata da Chiara Rabbi Bernard con Bozar‑Centre for Fine Arts di Bruxelles, esplora la dialettica tra bellezza e bruttezza nel Rinascimento, confrontando espressioni artistiche italiane e nordeuropee.

La curatrice sottolinea: «Alla fine del percorso espositivo bellezza e bruttezza si ritrovano simbolicamente insieme».

La personale di Giorgia Lupi a Vicenza (30 aprile - 2 agosto 2026) presenta i lavori originali dell’information designer, incentrati sul Data Humanism. L’approccio mira a reintrodurre empatia e contesto umano nell’analisi dei dati. Designer di fama e partner di Pentagram, Lupi è nella collezione permanente del MoMA e ha ricevuto il Compasso d’Oro ADI nel 2025.

Il sistema culturale Intesa Sanpaolo

Le Gallerie d’Italia sono il polo museale di Intesa Sanpaolo, valorizzando il patrimonio artistico della banca e della Fondazione Cariplo con sedi a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Si uniscono la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo. Il Museo del Risparmio di Torino, con aperture gratuite speciali, completa il sistema.

Il calendario di aperture gratuite di agosto rafforza il legame tra queste sedi e il pubblico, offrendo accesso libero a mostre di rilievo nazionale e internazionale e al patrimonio artistico promosso dall’istituzione bancaria.