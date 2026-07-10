L'Opera di Roma ha inaugurato con successo la sua stagione estiva al suggestivo Circo Massimo, presentando una nuova e attesa produzione dell'immortale Aida di Giuseppe Verdi. L'allestimento, affidato alla visione registica di Davide Livermore, ha immediatamente catturato l'attenzione di pubblico e critica, distinguendosi per la scelta audace della location e per un approccio che fonde sapientemente elementi epici e intimi, creando un'esperienza teatrale di grande impatto.

La direzione musicale di questa prestigiosa opera è stata curata con maestria da Daniele Callegari, che ha guidato l'orchestra e il coro attraverso le complesse partiture verdiane.

Il cast, di respiro internazionale, vanta un'alternanza di alcune delle voci più celebrate e apprezzate del panorama lirico contemporaneo. Nel ruolo della protagonista, Aida, si sono alternate le straordinarie Elena Stikhina, Yolanda Auyanet e Aleksandra Kurzak. Per il ruolo di Amneris, il pubblico ha potuto apprezzare le interpretazioni intense di Angela Meade e Valentina Pernozzoli, mentre i tenori Fabio Sartori e Luciano Ganci hanno vestito i panni di Radamès. La produzione ha visto il coinvolgimento di un vasto numero di artisti, includendo il coro, il corpo di ballo e numerosi figuranti, tutti elementi che hanno contribuito alla grandiosità dello spettacolo.

La Visione Registica e l'Allestimento Scenico

L'allestimento di Livermore si è focalizzato su una forte componente visiva, pensata per esaltare e dialogare con la monumentalità intrinseca del Circo Massimo. La scelta del regista di alternare momenti di grande impatto scenico, con masse corali e coreografie spettacolari, a scene più raccolte e intimiste, volte a esplorare la psicologia dei personaggi, è stata una delle chiavi di lettura più apprezzate. Questa dinamica ha permesso di valorizzare al meglio le interpretazioni dei protagonisti, offrendo al pubblico una lettura profonda e coinvolgente dell'opera. La combinazione di un cast internazionale di alto livello e la guida esperta di Daniele Callegari alla direzione musicale hanno confermato questa produzione come un appuntamento di assoluto rilievo nel calendario operistico estivo della capitale.

L'Opera di Roma e il Simbolismo del Circo Massimo

L'Opera di Roma si conferma una delle istituzioni liriche più significative d'Italia, con una storia ricca e prestigiosa che affonda le radici nel lontano 1880. La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma è l'ente che gestisce e promuove la stagione lirica e di balletto nella capitale, svolgendo un ruolo cruciale nella diffusione della cultura musicale e operistica a livello nazionale e internazionale. Il Circo Massimo, con la sua storia millenaria e la sua imponente estensione, si presta magnificamente come scenario per eventi di grande portata. Questo luogo simbolo di Roma, grazie alla sua straordinaria capienza e al suo inestimabile valore storico-archeologico, offre una cornice unica e suggestiva, capace di amplificare l'emozione e la grandezza di opere come l'Aida.

La stagione estiva dell'Opera di Roma al Circo Massimo non si esaurisce con l'Aida, ma è destinata a proseguire con altri titoli di grande richiamo in cartellone. Questa programmazione ribadisce la vocazione dell'istituzione a valorizzare il vasto patrimonio musicale e operistico italiano e internazionale, scegliendo contesti scenici che sono essi stessi parte integrante dell'esperienza culturale offerta al pubblico. L'iniziativa sottolinea l'impegno costante dell'Opera di Roma nel proporre spettacoli di alta qualità artistica in luoghi che ne esaltano la magnificenza.