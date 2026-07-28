Dal 30 luglio al 10 settembre, l'Arena di Verona ospita sette rappresentazioni di "Aida" nell'allestimento ideato dal celebre regista Franco Zeffirelli. Questa produzione si inserisce nel calendario del 103⁰ Opera Festival e offre una nuova veste all'opera di Giuseppe Verdi, un capolavoro tradizionalmente molto amato dal pubblico dell'anfiteatro veronese, dove è già stato rappresentato ben 783 volte. Dopo un precedente allestimento definito "di cristallo", la nuova messa in scena curata da Zeffirelli si distingue per una scenografia sontuosa, impreziosita dalla brillantezza dell'oro, e arricchita dai costumi di Anna Anni e dalle coreografie di Vladimir Vasiliev.

La serata della prima, già sold-out, vedrà sul podio il maestro Francesco Ommassini. Tra i protagonisti delle sette recite figurano prestigiose stelle internazionali della lirica, tra cui Anna Netrebko (il 30 agosto), Jonas Kaufmann (il 10 settembre), Roberto Alagna, Ludovico Tézier e Mara José Siri, che raggiungerà il significativo traguardo delle 200 interpretazioni nel ruolo di Aida. Per la serata inaugurale si esibiranno anche Alexandra Kurzak e Seokjong Baek. La scelta della regia di Zeffirelli, i costumi di Anna Anni e le coreografie di Vladimir Vasiliev offrono una nuova interpretazione visiva e scenica del "kolossal verdiano", riaffermando la vocazione dell'Arena di Verona come palcoscenico d'eccellenza per le grandi produzioni operistiche.

L'allestimento di Franco Zeffirelli e la scenografia dell'Aida

La versione di "Aida" ripropone l'allestimento storico firmato da Franco Zeffirelli, già ampiamente acclamato nelle precedenti edizioni areniane per la sua intrinseca ricchezza scenica. Zeffirelli, scomparso nel 2019, fu autore di numerose regie per l'Arena di Verona, contribuendo in modo significativo a definire la fama internazionale del festival lirico veronese. La sua visione estetica per "Aida" si distingueva per le imponenti scenografie e una profusione di elementi dorati, sapientemente progettati per esaltare la monumentale cornice romana dell'anfiteatro. I costumi iconici realizzati da Anna Anni rappresentano una cifra stilistica che coniuga rispetto filologico e grande spettacolarità, mentre le coreografie di Vladimir Vasiliev aggiungono slancio e dinamismo all'azione drammatica.

La decisione di riaffidare la messa in scena del kolossal verdiano all'allestimento di Zeffirelli riflette la volontà della Fondazione Arena di unire tradizione e innovazione. Questo approccio permette di riproporre, accanto a nuovi interpreti, anche i grandi nomi che hanno segnato la storia della lirica. Il cast internazionale coinvolto nelle recite del festival evidenzia la continuità tra passato e presente, mentre la riproposizione di questa produzione sottolinea la centralità di "Aida" nella storia artistica dell'Arena, opera tradizionalmente scelta come titolo inaugurale e simbolo della stagione estiva veronese.

L'Arena di Verona: storia, festival e successo

L'Arena di Verona è riconosciuta come uno degli anfiteatri romani meglio conservati e più celebri a livello mondiale.

Dal 1913, anno della prima rappresentazione areniana di "Aida" in occasione del centenario verdiano, il sito ospita ogni estate un prestigioso festival lirico internazionale che attira visitatori da ogni parte del mondo. La sua imponente struttura può accogliere fino a 13.000 spettatori a serata, trasformandosi in un palcoscenico unico per la lirica all'aperto. A tutt'oggi, "Aida" rimane l'opera più rappresentata nella storia dell'Arena, a testimonianza del legame indissolubile tra il capolavoro di Verdi e la città di Verona.

Nell'edizione 2026, la scelta di riproporre l'allestimento di Zeffirelli con interpreti di rilievo mondiale si inserisce in una tradizione consolidata di grandi produzioni che distinguono il festival veronese nel panorama musicale internazionale.

Questo evento non costituisce solamente un momento di alto valore per la cultura musicale italiana, ma rappresenta anche un significativo catalizzatore turistico ed economico per la città di Verona e il suo territorio circostante.