L'attrice Aisha Meki, ventiquattrenne italo-egiziana, è la vincitrice della quinta edizione di Young Blood, il contest dedicato ai talenti emergenti del panorama attoriale. La premiazione si è tenuta il 27 luglio a Maratea, nell'ambito del festival Marateale 2026, con Massimiliano Caiazzo a consegnare il riconoscimento.

Ideato da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (direttori di Alice nella Città) insieme a Daniele Orazi (DO Cinema), il progetto è stato realizzato in partnership con Marateale 2026, Acque del Sud e The HotCorn. Il contest ha coinvolto sedici finalisti, selezionati tra gli aspiranti emersi dalle pre-selezioni romane del 7 e 8 luglio, valutati da una giuria di casting e agenti.

Aisha Meki ha ricevuto il Premio Young Blood di 3.000 euro, assegnato da una giuria internazionale presieduta dall’attrice Karla Sofía Gascón e composta da Marina Marzotto, Dana Harris, David Warren e Francesco Vedovati. La motivazione ha sottolineato: “Per la verità, l’autenticità e la forza della sua interpretazione, per la naturalezza, la presenza scenica e l’intelligenza con cui è riuscita a fondere due testi diversi, costruendo un percorso coinvolgente e personale. Un’interpretazione intensa e misurata che ci ha profondamente emozionato.”

Sono state assegnate due menzioni speciali. A Francesco Giuseppe Segreto, ventiduenne romano, per “il carisma e l’energia che porta in scena e la naturalezza nel catturare l’attenzione del pubblico”.

Ad Alice Cicetti, ventitreenne di Frascati, per “l’originalità nell’interpretazione, la ricchezza di sfumature e la spiccata predisposizione alla commedia”. Cicetti si è anche aggiudicata il Premio della Critica, votato dai colleghi partecipanti, come migliore tra le sedici performance in concorso.

Un percorso di formazione e selezione

Young Blood è un percorso formativo: dal 23 al 26 luglio, i finalisti hanno partecipato a masterclass e incontri con registi, produttori, sceneggiatori, casting director e attori, ospiti del festival lucano. Questa esperienza ha permesso loro di entrare in contatto con il mondo del cinema e di confrontarsi con importanti personalità del settore, tra cui Maria Pia Ammirati, Paolo Del Brocco, Andrea Micciché e i membri della giuria.

La selezione avviene tramite candidatura aperta per giovani attori tra diciotto e ventisette anni, con comprovata formazione e ottima conoscenza dell’inglese. Nelle pre-selezioni a Roma, i candidati si esibiscono con monologhi in italiano e inglese. Chi supera questa fase accede alla finale di Maratea e partecipa al Marateale Festival, con spese coperte dall'organizzazione.

Valore e prospettive di Young Blood

Giunto alla quinta edizione, Young Blood valorizza la nuova generazione di interpreti, promuovendo diversità e inclusione. Il contest è aperto a candidati senza distinzione di genere, provenienza o background, in linea con le politiche di pari opportunità. Le selezioni annuali culminano con la finale a Maratea, inserita nel programma del festival Marateale, appuntamento di rilievo per l’industria audiovisiva nel Sud Italia.

Il Premio Young Blood offre una concreta opportunità di inserimento nel mondo del cinema e offre strumenti di networking e formazione. Il premio di 3.000 euro e la visibilità ottenuta costituiscono un importante trampolino di lancio. L'edizione 2026 conferma il ruolo strategico del contest. La cerimonia di consegna del premio finale si svolgerà nell’autunno 2026 a Roma, a sottolineare il legame tra i festival di Maratea e la capitale.