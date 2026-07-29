Torna l'appuntamento estivo con il grande schermo al Castello Sforzesco di Milano. La seconda edizione della rassegna “Tutto il bello del cinema” animerà il Cortile delle Armi dal primo al 25 agosto, offrendo un ricco programma di venticinque film tra cult e grandi classici. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria per assicurarsi un posto in questa suggestiva arena all'aperto.

L'inaugurazione è fissata per il primo agosto alle ore 21 e vedrà protagonista il celebre comico e presentatore Ezio Greggio, che introdurrà la proiezione di “Frankenstein Junior”, l'iconico film di Mel Brooks.

Sarà il perfetto inizio per un mese di proiezioni sotto le stelle, dedicate a un pubblico eterogeneo.

Un programma cinematografico per tutti i gusti

L'iniziativa, promossa da Cineteca Milano con il supporto di Fondazione AEM, Fondazione BPM, Fondazione Cariplo, e in collaborazione con il Comune di Milano – Direzione cultura e area spettacolo, Regione Lombardia e MIC, si propone di coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Le proiezioni si terranno ogni sera alle ore 21, trasformando l'arena da 800 posti del Cortile delle Armi in un punto di riferimento culturale per cittadini milanesi, famiglie, spettatori di ogni età e i numerosi turisti presenti in città durante il mese di agosto.

Il cartellone spazia dai film cult ai grandi titoli che hanno fatto la storia del cinema, includendo commedie italiane, film d’essai, pellicole per famiglie, film di animazione e coinvolgenti cineconcerti.

Molte delle opere proposte provengono direttamente dal prezioso archivio di Cineteca Milano, garantendo una selezione di alta qualità e spesso inedita. Tra i titoli di spicco annunciati, spiccano capolavori come “I ponti di Madison County” di Clint Eastwood con Meryl Streep, l'elegante “In the Mood for Love” di Wong Kar‑way e il suggestivo “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders.

Iniziative speciali e omaggio a Dario Fo

Oltre alle proiezioni, la rassegna prevede un'interessante iniziativa per gli spettatori: ogni film sarà abbinato a un gioco a punti. Gli appassionati di cinema che accumuleranno il maggior numero di punti nel corso dell'evento saranno premiati con coupon validi per l'acquisto di biglietti presso il cinema Cineteca Milano Arlecchino, incentivando così la partecipazione e la passione per la settima arte.

La conclusione della rassegna, fissata per il 25 agosto, sarà un momento particolarmente significativo, dedicato a un sentito omaggio a Dario Fo in occasione del centenario della sua nascita. Per l'occasione, verrà proiettato “Lo svitato” di Carlo Lizzani, un film recuperato e restaurato da Cineteca Milano, che sarà presentato al pubblico con l'aggiunta di scene inedite, offrendo una prospettiva unica su un'opera legata a una figura iconica della cultura italiana e concludendo in bellezza un mese di grande cinema.