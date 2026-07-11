Wael Al-Dahdouh, capo della redazione di Al Jazeera a Gaza, ha condiviso la sua toccante testimonianza al festival Il libro possibile, tenutosi a Polignano a Mare. Il giornalista ha raccontato il suo dramma personale, avendo perso gran parte della sua famiglia – inclusa la moglie, due figli e un nipote – durante un bombardamento nella Striscia. Al-Dahdouh ha espresso una profonda delusione per la risposta della comunità internazionale di fronte alla crisi in corso a Gaza.

“Sentiamo la solidarietà che ci arriva dai popoli degli altri Paesi, ma la politica a livello internazionale ha deluso moltissimo, ci aspettavamo molto di più”, ha dichiarato Al-Dahdouh.

Ha sottolineato l'importanza di riconoscere la gravità dei crimini commessi a Gaza e di esercitare pressioni sui responsabili. A suo avviso, un'azione unitaria per identificare tali crimini avrebbe potuto arginare la violenza, ma i governi non si sono dimostrati all'altezza delle proprie responsabilità. Il giornalista ha ribadito che la popolazione di Gaza attende un impegno maggiore, anche dall'Italia, lanciando un appello alle forze politiche internazionali affinché si assumano il proprio compito e la propria etica.

Il dramma dei giornalisti e l'impatto sulla popolazione civile

Nel suo intervento, Wael Al-Dahdouh ha evidenziato il tragico bilancio di 263 giornalisti uccisi negli attacchi israeliani a Gaza in quasi tre anni.

Un numero impressionante, superiore alle perdite registrate durante la Seconda Guerra Mondiale o in Vietnam. Questo dato sottolinea il costante pericolo affrontato da chi cerca di documentare la situazione sul campo e il pesante costo umano che grava sulla comunità dei media e sull’intera popolazione civile.

Il festival Il libro possibile si conferma un importante forum per il confronto sull'attualità e il dialogo internazionale. L'edizione di Polignano a Mare ha offerto uno spazio cruciale a voci provenienti da contesti di crisi, promuovendo riflessioni e proposte concrete. La partecipazione di Wael Al-Dahdouh ha posto l'attenzione sulle emergenze e sulle profonde ferite che caratterizzano il quadro mediorientale.

La sua testimonianza va oltre la dimensione personale, trasformandosi in una richiesta collettiva di protezione, giustizia e verità, rivolta alle istituzioni globali.

Le preoccupazioni internazionali e la richiesta di rispetto del diritto umanitario

Il quadro drammatico descritto da Al-Dahdouh trova conferma nelle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni internazionali. È stato sollevato l'allarme per l'uccisione di civili e operatori dell'informazione nei pressi della linea di armistizio a Gaza. Le autorità sono state ripetutamente esortate a rispettare il diritto internazionale umanitario e a garantire la protezione dei civili durante le operazioni militari, data la crescente preoccupazione per il numero di vittime e l'impatto umanitario della crisi.

Le denunce di Wael Al-Dahdouh e il suo appello alla responsabilità della comunità internazionale risuonano nei rapporti e nei comunicati degli organismi internazionali. La sua presenza al festival ha offerto all'opinione pubblica l'opportunità di riflettere non solo sulle dimensioni umanitarie dell'emergenza, ma anche sulle azioni concrete che possono essere intraprese a livello diplomatico, politico e sociale per arginare la violenza e promuovere la protezione dei diritti umani nel conflitto.