Torna a Napoli la seconda edizione di 'Al Faro Festival', un appuntamento culturale che per sei notti e un'alba, dal 28 luglio al 2 agosto 2026, animerà l'arena del Molo San Vincenzo. Ideato e diretto da Laura Valente, l'evento propone un ricco calendario di spettacoli tutti inediti e gratuiti, ponendo il mare al centro della sua programmazione. Il festival si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative culturali della città, in vista dell'America's Cup del 2027, e restituisce ai cittadini un luogo straordinario e simbolico.

L'iniziativa si propone di restituire alla cittadinanza un luogo significativo, come evidenziato in occasione della presentazione del cartellone.

La direzione artistica di Laura Valente sottolinea l'unicità di quanto proposto, affermando che "Quello che accade qui non accade altrove". Il festival, infatti, intende esplorare il tema dell'arrivo, dopo aver affrontato quello dei migranti, attraverso la grande tradizione partenopea, la visione di coreografi internazionali come Hofesh Shechter, autori che si trasformano in scena, musicisti che attraversano i secoli e un coro che si esibisce all'alba. Ogni evento è gratuito, aperto e si svolge sul mare, incarnando l'idea che Napoli Millenaria non sia solo un tema, ma una scommessa sulla capacità della città di accogliere e restituire ogni sfumatura.

Il programma degli spettacoli inediti

La serata inaugurale, il 28 luglio, sarà preceduta da una performance del poeta street art Ivan Tresoldi e si intitolerà 'El Mar de Dios'.

Ambientata in una suggestiva "Napobaires", vedrà Maurizio De Giovanni recitare un monologo originale dedicato al celebre "gol del secolo" di Maradona. Ad accompagnarlo, due solisti d'eccezione: Gloria Campaner al pianoforte e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneón, insieme all'artista Roxy in the Box, il soprano Nadezhda Nersterova, il Balletto di Roma e il sax di Marco Zurzolo.

Il 29 luglio, il palco del Molo San Vincenzo ospiterà Hofesh Shechter, per la prima volta a Napoli, con la sua ultima creazione site specific intitolata 'In the brain', un connubio di coreografia e musica.

La serata del 30 luglio sarà dedicata a 'Sirene', con Donatella Di Pietrantonio che firmerà e reciterà un suo testo originale.

Parteciperanno anche le Les Amazones d'Afrique, gruppo musicale che canta il Mediterraneo, le étoiles Ksenia Shevtsova e Julian MacKay, e l'antropologa Elisabetta Moro. Questa data assume un significato particolare, celebrando gli ottant'anni dal voto alle donne.

Il 31 luglio, l'appuntamento è con 'Viento', un dialogo tra Canio Loguercio e l'attore esordiente Ermete Realacci. A seguire, Roberto Saviano presenterà l'inedito 'San Gennaro Superstar'.

Il 1 agosto, il festival proporrà 'Moresche, gatte e altre storie', sotto la direzione musicale e come maestro concertatore Antonio Sinagra. In occasione del cinquantesimo anniversario del debutto al Festival di Spoleto di 'Gatta Cenerentola' di Roberto De Simone, la serata non sarà una ripresa scenica, ma un omaggio alla grande tradizione con numerosi artisti sul palco e la partecipazione straordinaria di Peppe Barra, Fausta Vetere e Patrizio Trampetti.

I costumi originali iconici firmati da Odette Nicoletti saranno una presenza simbolica, mentre sullo sfondo scorreranno immagini storiche e foto di Mimmo Jodice dedicate alle devozioni popolari.

Il gran finale è previsto per il 2 agosto con il suggestivo concerto all'alba 'Jesce sole'.

Sostegno e collaborazioni istituzionali

L'organizzazione di 'Al Faro Festival' è resa possibile grazie al finanziamento del Comune di Napoli e della Città Metropolitana. L'iniziativa gode inoltre della collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Marina Militare, e si connette idealmente con realtà internazionali come Ellis Island, i Musei del Mare e delle Migrazioni e il Faro del Comune di Genova.