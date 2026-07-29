La città di Napoli si prepara ad accogliere la seconda edizione di 'Al Faro Festival', un evento culturale che animerà il Molo San Vincenzo con sei notti e un'alba di spettacoli inediti e gratuiti. Dal 28 luglio al 2 agosto, la rassegna, ideata e diretta artisticamente da Laura Valente, si inserisce nel più ampio programma culturale cittadino in vista dell'America's Cup del 2027, ponendo il mare al centro della sua proposta.

Il sindaco Gaetano Manfredi, presentando il cartellone insieme all'assessora Teresa Armato, ha evidenziato l'importanza di "restituire ai cittadini un luogo straordinario".

Laura Valente ha sottolineato la natura inclusiva dell'iniziativa: "Tutto gratuito, tutto aperto, tutto sul mare. Perché Napoli Millenaria non è un tema: è una scommessa sulla capacità di questa città di contenere tutto, e di restituirlo".

Un Programma Ricco di Eventi

Il festival prenderà il via il 28 luglio con la serata 'El Mar de Dios', un omaggio a una ideale "Napobaires". Maurizio De Giovanni reciterà un monologo originale dedicato al celebre "gol del secolo" di Maradona. Ad arricchire la performance, la pianista Gloria Campaner, il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi (con uno strumento appartenuto ad Astor Piazzolla), l'artista Roxy in the Box, il soprano Nadezhda Nersterova, il Balletto di Roma e il sassofonista Marco Zurzolo.

Il 29 luglio sarà la volta di 'In the brain', una creazione site specific del coreografo e musicista Hofesh Shechter, presentata per la prima volta a Napoli. Il 30 luglio, la serata 'Sirene' vedrà Donatella Di Pietrantonio firmare e interpretare un suo testo originale. Sul palco anche Les Amazones d'Afrique, le étoiles Ksenia Shevtsova e Julian MacKay, e l'antropologa Elisabetta Moro. Questa data assume un significato particolare, celebrando gli ottant'anni dal voto alle donne.

Il 31 luglio, l'appuntamento è con 'Viento', un dialogo tra Canio Loguercio e l'attore esordiente Ermete Realacci. Seguirà Roberto Saviano con l'inedito 'San Gennaro Superstar'. La serata del 1 agosto, intitolata 'Moresche, gatte e altre storie', sotto la direzione musicale di Antonio Sinagra, sarà un tributo alla grande tradizione napoletana.

In occasione del cinquantesimo anniversario del debutto di 'Gatta Cenerentola' di Roberto De Simone al Festival di Spoleto, parteciperanno Peppe Barra, Fausta Vetere e Patrizio Trampetti. Gli iconici costumi originali di Odette Nicoletti e le immagini storiche di Mimmo Jodice sulle devozioni popolari faranno da cornice simbolica. Il festival si concluderà all'alba del 2 agosto con il suggestivo concerto 'Jesce sole'.

Sostegno Istituzionale e Valorizzazione del Territorio

L'iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento del Comune di Napoli e della Città Metropolitana. Fondamentale è anche la collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Marina Militare, con connessioni significative con Ellis Island, i Musei del Mare e delle Migrazioni, e il Faro del Comune di Genova. Il Molo San Vincenzo, sede degli spettacoli, rappresenta un luogo storico della città che viene così restituito alla cittadinanza, valorizzando il legame di Napoli con il suo mare e la sua storia.