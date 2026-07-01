Il Forte di Exilles si prepara ad accogliere, per l'estate 2026, la mostra "Monster Gallery. Tutti i mostri di Loch Ness", un'esposizione interamente dedicata alla leggendaria creatura scozzese e alla sua profonda influenza sull'immaginario collettivo contemporaneo. L'evento, che esplora la fortuna iconografica di Nessie tra letteratura, cinema, fumetti e cultura pop, è frutto della collaborazione con Torino Comics ed è curato da Vittorio Pavesio e Alberto Setzu. Le sale al piano terra dello storico fortilizio, situato nella suggestiva Val di Susa, faranno da cornice a questo affascinante percorso, aperto al pubblico dal 3 luglio e visitabile fino a fine settembre.

Il percorso espositivo si snoda attraverso materiali inediti provenienti dall'universo del fumetto, dell’illustrazione e dell’editoria. L'obiettivo è ripercorrere l’evoluzione del mito di Nessie, dalle sue origini nel folklore scozzese fino alla sua affermazione come fenomeno globale. Oltre ai più celebri avvistamenti e alle narrazioni della tradizione, i visitatori troveranno una ricca galleria di interpretazioni e omaggi firmati da autori e serie iconiche entrate nell’immaginario collettivo internazionale: da Disney a Tintin, da Asterix ad Alan Ford e Dylan Dog. Una sezione speciale è inoltre dedicata al personaggio Lockness, creato dagli stessi curatori, a sottolineare come il mito continui a stimolare la creatività contemporanea.

Nessie: dal mito folkloristico al fenomeno pop

La mostra si caratterizza per un approccio multidisciplinare, che affianca riferimenti alle origini folkloristiche della creatura a una lettura delle sue molteplici metamorfosi nel tempo. Il fenomeno ha ottenuto particolare attenzione anche grazie all’ampio interesse mediatico generato da ogni presunto avvistamento al Loch Ness, alimentando illustrazioni, narrazioni letterarie e trasposizioni nel mondo dei comics e della cultura pop mondiale. Secondo il registro ufficiale, gli avvistamenti attribuiti al mostro di Loch Ness sono stati finora 1171, con i primi resoconti che risalgono addirittura al 565 d.C. e con testimonianze raccolte da allora fino ai giorni nostri.

La citazione di Daniel Cohen del 1970 ben rappresenta questo sentimento collettivo: “Mentre molte persone non credono che il mostro di Loch Ness esista, praticamente nessuno non sarebbe felice di scoprire invece che esiste”. Questa frase sintetizza lo spirito di fascinazione e di mistero che la creatura continua a esercitare, influenzando tanto l’immaginario individuale quanto quello collettivo ed editoriale.

Il Forte di Exilles: un luogo tra storia e leggenda

Il progetto espositivo si inserisce in un contesto di particolare suggestione: il Forte di Exilles. Costruito in epoca medievale e più volte ampliato nel corso della sua storia, il forte è da secoli legato a leggende e narrazioni misteriose, che ne fanno uno scenario privilegiato per indagini sull’immaginario.

Situato in posizione strategica nella Val di Susa, ha rappresentato per lungo tempo un presidio di controllo sui valichi alpini tra Italia e Francia, diventando infine anche un importante polo culturale regionale. La scelta di ospitare un’esposizione dedicata a Nessie conferma la volontà di valorizzare e reinterpretare lo spazio non solo come monumento storico, ma anche come luogo di narrazione e confronto con l’universo del fantastico.

Il registro ufficiale degli avvistamenti di Nessie documenta sistematicamente le segnalazioni provenienti dal lago e da altri ventitré laghi scozzesi, accogliendo contributi da ogni parte del mondo. Chiunque abbia una testimonianza può compilarla dettagliatamente, allegando dati, orari, condizioni e immagini.

Questa apertura verso la ricerca, la documentazione e la rielaborazione del mito si specchia anche nell'approccio adottato dalla mostra del Forte di Exilles, che invita il pubblico a esplorare il mistero, documentando le molteplici forme del racconto contemporaneo attorno al celebre mostro.