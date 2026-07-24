Il Museo archeologico nazionale di Taranto, noto come MArTA, ha inaugurato la mostra 'L'arte della vittoria. Atleti e competizioni nel Mediterraneo', che accoglierà il pubblico dal 25 luglio al 10 gennaio 2027. L'iniziativa, presentata a pochi giorni dall'avvio dei XX Giochi del Mediterraneo, intende esplorare il profondo valore dello sport attraverso la cultura e le radici della Magna Grecia. Fulcro dell'esposizione è il celebre Atleta di Taranto, vissuto agli inizi del V secolo a.C., sepolto con il suo sarcofago e quattro anfore panatenaiche, simbolo delle vittorie conquistate nei giochi in onore di Atena.

Le nuove scoperte sull'Atleta di Taranto

L'esposizione offre importanti novità scientifiche, frutto di approfondite ricerche condotte in collaborazione con il Cnr e l'Università Sapienza di Roma. Le analisi del DNA dell'Atleta hanno rivelato diverse caratteristiche: era intollerante al lattosio, apparteneva al gruppo sanguigno 0, presentava una predisposizione genetica alla psoriasi e possedeva una variante genetica oggi associata a migliori prestazioni negli sport di potenza e velocità. Un ulteriore esame del tartaro dentale ha evidenziato tracce di DNA di molluschi, compatibili con il consumo di alimenti marini nella sua dieta.

Il valore dello sport e le iniziative collaterali

Stella Falzone, direttrice del MArTA, ha sottolineato come il progetto della mostra sia nato dalla volontà di affermare la stretta connessione tra la virtù atletica tramandata dall'archeologia del territorio e il valore dell'atletismo contemporaneo.

Ha evidenziato che la storia di un atleta antico, vissuto a Taranto, si inserisce in una storia millenaria che trova nei Giochi del Mediterraneo una eccezionale occasione di celebrazione e azione condivisa. Il gesto atletico è stato definito come un'occasione di incontro tra popoli e culture differenti nel segno della pace. Alla presentazione sono intervenuti anche Sandro Esposito, vice presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, e Carlo Molfetta, direttore generale. Tra le iniziative collaterali, figurano uno sconto del 20% sul biglietto per atleti e team dei Giochi e lo spettacolo teatrale 'L'Atleta di Taranto', in programma nel chiostro del museo dal 25 al 27 agosto.

Il MArTA: custode della Magna Grecia

Il Museo archeologico nazionale di Taranto si conferma una delle principali istituzioni museali italiane dedicate all'archeologia. Il museo ospita una vasta collezione di reperti provenienti dalla Magna Grecia, con particolare attenzione alla storia e alla cultura dell'antica Taranto. Tra le sue collezioni più celebri figurano le testimonianze legate agli atleti e alle competizioni sportive dell'antichità, evidenziando il ruolo centrale che lo sport rivestiva nella società greca e magnogreca.