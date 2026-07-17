Ha preso il via la 42ª edizione di Bolzano Danza, un evento di spicco nel panorama culturale organizzato dalla Fondazione Haydn. Fino al 31 luglio, il festival animerà la città con oltre quaranta appuntamenti, tra cui ben sette prime italiane e due assolute. Sotto la direzione artistica di Anouk Aspisi e Olivier Dubois, la manifestazione si estende in diciassette diverse location cittadine, concentrandosi sul tema dell'orizzonte, inteso come uno spazio aperto e dinamico dove memoria, trasformazione e nuove possibilità si incontrano e convivono.

L'edizione in corso si inserisce nel più ampio percorso tematico della Trilogia della Passione, rappresentando la sua seconda declinazione: l'orizzonte.

Questo concetto non è visto come una meta statica, ma come uno “spazio di tensione e apertura”, un confine mobile che invita a rinegoziare la storia della danza contemporanea non come un repertorio fisso, ma come una materia viva, capace di dialogare costantemente con il presente. L'inaugurazione ufficiale del festival si è tenuta giovedì 16 luglio con la prima assoluta di “Il combattimento di Tancredi e Clorinda + MicroDanze” del CCN/Aterballetto a Castel Mareccio. In serata, lo Studio del Teatro Comunale ha ospitato l'icona canadese Louise Lecavalier, che ha eseguito Danses Vagabondes.

Programma e protagonisti della danza

Il programma di Bolzano Danza intreccia sapientemente opere storiche e nuove creazioni, offrendo al pubblico una panoramica ricca e diversificata.

Tra i momenti più attesi spicca la prima italiana di Rosas danst Rosas, il celebre capolavoro di Anne Teresa De Keersmaeker del 1983, che continua a influenzare la scena contemporanea. Di grande rilievo è anche il Badke(remix) della compagnia palestinese Stereo48 per la Geste, un'opera che promette di coinvolgere e provocare. Il festival segna inoltre il gradito ritorno di Louise Lecavalier, artista di fama internazionale. Tra i protagonisti di questa edizione figurano anche la Compagnie Olivier Dubois, Ayelen Parolin, la Compagnia Abbondanza/Bertoni e Alexander Vantournhout, nomi che garantiscono un'elevata qualità artistica. La compagnia Peeping Tom si esibirà con Diptych nella Sala grande del Teatro Comunale, mentre la serata di chiusura del 31 luglio vedrà nuovamente in scena Badke(remix) al Teatro Comunale, seguita da un coinvolgente dj set della curatrice e DJ palestinese Adan sul palco del Comunale.

Innovazione, inclusione e spazi urbani

Fedele alla sua vocazione di portare l'arte fuori dai palcoscenici tradizionali, il festival propone una programmazione articolata sia in spazi indoor che outdoor, con l'obiettivo di rendere la danza un patrimonio condiviso e accessibile a tutti. L'inaugurazione ufficiale si terrà il 17 luglio in Piazza Walther con Le Classique c’est chic di Anna Basti, un'azione partecipativa aperta alla cittadinanza che invita a un coinvolgimento diretto. Il programma include anche lavori site-specific di Daniele Ninarello e Chiara Bersani, che trasformano luoghi iconici della città, come il bunker H o l’Atelier di Museion, in palcoscenici immersivi, creando un dialogo unico tra arte e architettura.

Il BoDA, allestito nel parco Cappuccini, rappresenta il cuore pulsante e il centro nevralgico della manifestazione, fungendo da punto di incontro per pubblico, artisti e staff. Qui si svolgeranno talks, momenti di convivialità con food and drinks, proseguendo per tutta la durata del festival. La vocazione innovativa e inclusiva di Bolzano Danza è ulteriormente rafforzata da collaborazioni scientifiche con EURAC Research e NOI Techpark, esplorando il dialogo tra danza, realtà virtuale e intelligenza artificiale, e confermando il festival come un laboratorio dinamico e lungimirante per il futuro del corpo in movimento.