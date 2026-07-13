Prende il via a Perugia la decima edizione del festival di arti performative "Suoni Controvento", un appuntamento consolidato che quest'anno rafforza la sua collaborazione con Rai Umbria per il sociale. L'evento si apre con l'inaugurazione della mostra fotografica "Oltre il Palco. Chi. Come. Suoni Controvento", un'esposizione di Emanuele Pontani e Federico Ventriglia che esplora l'universo umano, organizzativo e logistico dietro la kermesse, ospitata nell'ex Chiesa della Misericordia di Perugia.

Il programma prosegue con il primo dei quattro panel previsti, in agenda mercoledì 15 luglio alle ore 18 a Villa Anita a Sigillo.

Questo ciclo di incontri rappresenta un pilastro della collaborazione con Rai Umbria, focalizzata su tematiche di rilevanza sociale.

I panel: tra pace, sport e sostenibilità

Il panel inaugurale, intitolato "Voci e percorsi per un futuro di pace", sarà introdotto dai saluti istituzionali di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia; Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo; Andrea Capponi, sindaco di Costacciaro; Lorenzo Polidori, sindaco di Fossato di Vico; e Fabio Vergari, sindaco di Scheggia e Pascelupo. A dialogare sul tema saranno figure di spicco come don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e Rossella Miccio, presidente nazionale di Emergency.

L'incontro sarà moderato da Giovanni Parapini, direttore di Rai Umbria.

Il calendario dei prossimi appuntamenti include:

Giovedì 23 luglio alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, il panel "Lo sport per la promozione dei territori".

Sabato 30 agosto nel Giardino dei Semplici a Narni, l'incontro "Festival e territorio: modelli sostenibili per la cultura live".

Domenica 13 settembre al Sacro Convento di Assisi, il dibattito su "Sacro e profano".

La musica protagonista: i primi appuntamenti

La sezione musicale del festival prende il via giovedì 16 luglio alle ore 21 a Villa Fabri di Trevi con lo spettacolo "Automobili e altre storie. Le canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi". Scritto e interpretato da Fabrizio Checcacci, con la partecipazione di Federico Sagona, Cosimo Zannelli e Roberto Grigiotti, questo evento a pagamento propone un viaggio narrativo e musicale attraverso il cruciale triennio 1973-1976 della collaborazione tra Dalla e Roversi.

Venerdì 17 luglio, alle ore 21, piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico ospiterà la leggenda della batteria Chris Slade. Il musicista gallese, celebre per le sue collaborazioni con nomi del rock internazionale come David Gilmour, Jimmy Page, Asia, Michael Schenker, Uriah Heep e Tom Jones, e in particolare per il suo periodo con gli AC/DC, offrirà una performance potente e inconfondibile. L'ingresso a questo concerto è libero.

Sabato 18 luglio alle ore 19 a Bastia Umbra, il concerto "Notti di musica e d'astri" vedrà protagonisti Carmine Ioanna e Francesco Bearzatti. Un intreccio di timbri e suggestioni notturne sarà creato dalle note di Francesco Bearzatti e Lorenzo Bisogno al sax, e di Carmine Ioanna e Federico Gili alla fisarmonica, che si fonderanno con le voci del Coro Aurora.

La prima settimana del festival si conclude domenica 19 luglio alle ore 18:30 a Montelabate di Perugia, presso il Teatro della nocciola, con il concerto "Live Atelier" del pianista Remo Anzovino. Accompagnato dalla suggestiva luce del tramonto, Anzovino proporrà un dialogo essenziale e profondo tra il pianoforte e il paesaggio umbro.

Il programma musicale di "Suoni Controvento" proseguirà anche a settembre: sabato 5 settembre alle ore 21, in piazza San Francesco a San Gemini, sarà la volta di Karima. L'artista presenterà il suo nuovo progetto musicale "Canta Autori", un omaggio personale, intimo e al contempo passionale, elegante ed energico ai grandi cantautori che hanno segnato la musica e la cultura italiana.