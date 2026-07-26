Alan Friedman, celebre giornalista, editorialista e autore di numerosi saggi di successo, fa il suo atteso esordio nella narrativa con il primo romanzo intitolato "La mano di Orfeo". Il volume, presentato il 26 luglio 2026, si annuncia come un avvincente thriller internazionale, segnando una nuova e significativa tappa nella prolifica carriera di Friedman, finora noto per i suoi approfonditi lavori di saggistica economica e politica.

Ambientato in diverse città tra Europa e Stati Uniti, il romanzo intreccia mistero, spionaggio e attualità. La trama ruota attorno a un ex agente della CIA, coinvolto in un complesso intrigo internazionale che esplora temi cruciali come la geopolitica, i pericoli della disinformazione e i retroscena delle maggiori crisi globali.

"La mano di Orfeo" prende avvio dall'omicidio di un rinomato direttore d'orchestra, sviluppandosi poi attraverso indagini serrate, inaspettati colpi di scena e allusioni a eventi reali che hanno plasmato la storia contemporanea.

Il passaggio dalla saggistica al thriller

L'ingresso di Alan Friedman nel genere del romanzo costituisce una notevole novità nel panorama editoriale italiano. Dopo aver firmato opere che hanno riscosso vasto successo di critica e pubblico, Friedman si cimenta nel romanzo di spionaggio, capitalizzando la sua profonda conoscenza delle dinamiche politiche e dei rapporti diplomatici, acquisita durante la sua lunga carriera giornalistica. L'ambientazione, che spazia tra Londra, Washington, New York, Roma e Venezia, mira a coinvolgere non solo gli appassionati di thriller ma anche chi è interessato alle grandi tematiche contemporanee.

"La mano di Orfeo" offre una narrazione avvincente dove i confini tra realtà e finzione si fanno sottili, grazie a un continuo richiamo alle tensioni internazionali, alla manipolazione dell'informazione e ai poteri occulti che agiscono dietro i principali eventi globali. L'autore stesso ha sottolineato come "raccontare la complessità del presente attraverso un intreccio di fantasia consente di mostrare come la verità sia spesso più sfuggente di quanto si pensi".

La carriera di Friedman e il significato del suo debutto

Alan Friedman è ampiamente riconosciuto dal pubblico italiano per i suoi incisivi libri-inchiesta, le numerose interviste a figure politiche di spicco e la frequente partecipazione a trasmissioni televisive.

Il suo esordio come romanziere indica un significativo ampliamento dei registri narrativi e linguistici adottati dall'autore. Il thriller "La mano di Orfeo" si colloca, dunque, nel filone delle opere che mirano a documentare, anche mediante la finzione, i mutamenti del quadro internazionale.

Un elemento distintivo del romanzo è l'ambientazione musicale, un tocco originale che intensifica l'atmosfera di suspense e che, nel titolo, evoca il mito di Orfeo, simbolo della capacità di incantare e influenzare il destino attraverso l'arte. La critica ha accolto con notevole curiosità questo cambio di registro di Friedman, evidenziando il ruolo potenzialmente innovativo della sua opera nel panorama della letteratura italiana contemporanea.