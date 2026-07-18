Alba, insignita del titolo di Capitale dell'Arte, ha inaugurato un programma di iniziative che coinvolgono le "capitali sorelle" e propongono suggestive installazioni artistiche tra le vigne. L'evento principale si è svolto nel cuore delle Langhe, territorio rinomato per la sua eccellenza enogastronomica e culturale. La città ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio artistico e paesaggistico attraverso un calendario che unisce arte contemporanea, tradizione e collaborazione istituzionale.

Il progetto delle "capitali sorelle" prevede una collaborazione tra Alba e altre città italiane con riconoscimenti simili, con l'obiettivo di promuovere scambi culturali e iniziative condivise.

Tra le attività principali spiccano le installazioni artistiche realizzate direttamente nei vigneti. Queste opere mirano a integrare l'arte con il paesaggio naturale delle Langhe, valorizzando la creatività degli artisti e la bellezza del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva tra arte e natura.

Un network per la cultura e il territorio

Il programma di Alba Capitale dell'Arte si distingue per la volontà di creare una rete tra città che condividono esperienze e percorsi simili. Le "capitali sorelle" sono coinvolte in eventi, mostre e scambi che rafforzano il legame tra le diverse realtà, favorendo la crescita culturale e turistica. Le installazioni nei vigneti rappresentano una delle principali attrazioni, con opere che dialogano con il paesaggio e invitano alla riflessione sul rapporto tra uomo, arte e natura.

Le Langhe: patrimonio mondiale e arte

Alba si trova nel cuore delle Langhe, un'area riconosciuta a livello internazionale per la produzione vinicola e inserita tra i Patrimoni dell'Umanità. La scelta di realizzare installazioni artistiche tra le vigne si inserisce in una strategia di valorizzazione integrata del territorio, che punta a coniugare cultura, turismo e sviluppo locale. Gli eventi collegati ad Alba Capitale dell'Arte sono previsti per l'intero anno, con un ricco calendario di mostre, performance e incontri con artisti.