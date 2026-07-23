Alberto Angela sarà il volto e la voce di ‘L’Italia nel Mondo’, il nuovo e ambizioso progetto televisivo che si propone di raccontare l'inestimabile patrimonio culturale italiano a un pubblico internazionale sempre più vasto. L’iniziativa, presentata ufficialmente dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi durante la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura tenutasi a Verona, è frutto di una significativa collaborazione istituzionale. Coinvolge attivamente il Ministero del Turismo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura e la Rai.

Il debutto di questo atteso evento è fissato per il 27 settembre, una data scelta non a caso, poiché coincide con la Giornata Mondiale del Turismo, un appuntamento di risonanza globale.

Il racconto dell'Italia: dal Colosseo al pubblico globale

Il progetto prende il via da Roma, con il Colosseo, simbolo iconico della capitale, a fare da maestosa cornice inaugurale. Sarà proprio da questo monumento millenario che Alberto Angela guiderà gli spettatori in un affascinante viaggio narrativo, ripercorrendo la storia di Cesare e le vicende della città eterna. L’obiettivo primario è quello di elevare la ricchezza culturale italiana, trasformandola in un potente e attrattivo strumento di promozione turistica.

Si mira a valorizzare la storia millenaria del Paese, la sua arte inestimabile e la sua identità unica, rendendole accessibili e desiderabili a livello globale. L’evento godrà di una capillare distribuzione internazionale, resa possibile grazie alla stretta collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Questi istituti cureranno la realizzazione di versioni personalizzate in tutte le lingue principali, garantendo così di raggiungere efficacemente spettatori in ogni parte del mondo.

Cultura e turismo: pilastri della diplomazia e della crescita

‘L’Italia nel Mondo’ si inserisce in una più ampia e lungimirante strategia di diplomazia culturale, con la chiara intenzione di rafforzare ulteriormente l’immagine dell’Italia come destinazione privilegiata e irrinunciabile per il turismo culturale.

Dati recenti, infatti, attestano che il turismo culturale è divenuto la principale motivazione di viaggio sia per i visitatori italiani che per quelli internazionali. In un arco di tempo di appena dieci anni, questa tipologia di turismo è passata dal settimo al primo posto tra le ragioni che spingono i viaggiatori a scegliere una meta. A ulteriore conferma di questa centralità strategica, l’edizione italiana del World Tourism Day del 2026 sarà interamente dedicata a questo settore vitale, sottolineando il ruolo insostituibile della cultura nella promozione complessiva e nello sviluppo del Paese.

Alberto Angela: il divulgatore dell'identità italiana nel mondo

Alberto Angela è universalmente riconosciuto come un eminente divulgatore scientifico e un apprezzato conduttore televisivo italiano.

La sua fama deriva in gran parte dalla straordinaria capacità di rendere argomenti storici e culturali complessi estremamente accessibili e coinvolgenti per un pubblico vastissimo. Figlio del compianto Piero Angela, ha firmato e condotto numerosi programmi di grande successo dedicati alla storia, all’arte e alla scienza, consolidando la sua reputazione come uno dei principali narratori e interpreti dell’identità culturale italiana nel panorama mediatico contemporaneo.