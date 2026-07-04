C'è un trattino che, sulle cartine geografiche, separa Emilia e Romagna. Alberto Bertoli e Mirko Casadei hanno deciso di trasformarlo in un ponte. Da questa idea nasce L'amore in E.R., il nuovo singolo che vede per la prima volta insieme due artisti profondamente legati alla propria terra ma provenienti da mondi musicali differenti: da un lato il rock di Bertoli e dall'altra il pop-folk di Casadei.

Il brano è molto più di una collaborazione: è una dichiarazione d'amore per un territorio, per le sue persone e per quei valori di condivisione che superano ogni campanilismo.

Attraverso un sound che fonde chitarre rock, fiati, fisarmonica e ritmi popolari, L'amore in E.R. racconta un'identità comune fatta di amicizia, radici e voglia di guardare avanti.

Tra musica e identità, il progetto di Alberto Bertoli e Mirko Casadei: 'Siamo custodi e interpreti'

Abbiamo raggiunto Alberto Bertoli e Mirko Casadei per ripercorrere insieme il peso delle loro eredità artistiche. Gli artisti hanno spiegato come sia nato il progetto e raccontato il lavoro che ha permesso di far dialogare due linguaggi musicali apparentemente lontani. Con uno sguardo già rivolto al futuro, questa potrebbe non essere la tappa finale del loro viaggio insieme.

Provenite da due storie musicali molto diverse ma profondamente legate al territorio. Quanto hanno pesato le vostre eredità artistiche e familiari nel definire il vostro modo di vivere oggi la musica?

Le nostre origini e le nostre radici hanno avuto un ruolo fondamentale nel percorso che ci ha portati fin qui.

Mi piace pensare che siamo come alberi: assorbiamo dalla terra in cui siamo stati piantati. Ognuno di noi porta con sé una predisposizione, un patrimonio genetico, ma è altrettanto vero che l'ambiente in cui cresce contribuisce a formarlo.

Detto questo, non siamo semplicemente il proseguimento di chi ci ha preceduto: siamo un'evoluzione. Mirko ha sorelle che fanno tutt'altro nella vita, io ho fratelli che hanno scelto strade diverse. Questo dimostra che l'eredità familiare conta, ma non determina tutto.

Se non fossimo cresciuti in questo contesto, probabilmente la musica avrebbe comunque trovato spazio nelle nostre vite, ma forse non sarebbe diventata la nostra professione. Fare questo mestiere significa affrontare sacrifici, vivere con ritmi particolari e spesso sentirsi poco compresi.

Molti pensano che sia un lavoro privilegiato, e in parte è vero, ma ci sono tanti aspetti meno visibili: fatica, responsabilità e un impegno quotidiano che, soprattutto a questo livello, richiede dedizione e tanto lavoro.

Nei brani di Alberto convivono la tradizione cantautorale italiana e l'energia del rock internazionale; Mirko è riuscito, invece, a trasformare il folk romagnolo in un linguaggio contemporaneo. Vi siete mai sentiti chiamati a custodire una tradizione o avete sempre preferito reinterpretarla?

È una domanda molto interessante, perché il nostro lavoro si fonda su due pilastri. Il primo è custodire la tradizione: conservarla, valorizzarla e trasmetterla, affinché la memoria musicale rimanga viva.

Il secondo è reinterpretarla. È forse l'aspetto che ci stimola di più, perché ci permette di rileggere quei brani attraverso la nostra identità artistica, scoprendone sfumature nuove e rendendoli vicini anche a chi, fino a poco tempo fa, li sentiva lontani. In fondo siamo entrambe le cose: custodi e interpreti. Sono due ruoli che convivono perfettamente e che ci appassionano allo stesso modo.

'L'idea è continuare a unire le nostre energie': il nuovo singolo è solo il proseguimento di un percorso inedito

L'amore in E.R. nasce dall'idea di trasformare quel trattino tra Emilia e Romagna in un ponte anziché in una divisione. Quando è nata l'idea che tutto ciò potesse diventare una canzone?

L'idea è nata in modo molto spontaneo.

Una sera attorno a un tavolo, dopo una cena e qualche bicchiere. Essendo amici e avendo vissuto esperienze simili, ci siamo ritrovati a scherzare su quanto di emiliano e quanto di romagnolo ci fosse in ognuno di noi. A un certo punto ho detto: "Perché non proviamo a unire due realtà che troppo spesso vengono raccontate come divise? Perché non uniamo anche le loro musiche?". Mirko ha accolto subito l'idea con entusiasmo e da lì abbiamo iniziato a lavorare in quella direzione.

Più che una semplice collaborazione musicale, volevamo raccontare un'idea di unione. Crediamo che la ricchezza nasca proprio dalle differenze: quando si è capaci di accoglierle, si allarga il proprio sguardo sul mondo. Al contrario, quando ci si chiude dietro le proprie convinzioni, si finisce inevitabilmente per isolarsi.

Il brano parla di appartenenza, amicizia e amore per la propria terra senza scivolare nella retorica. Qual era il rischio più grande che volevate evitare raccontando un tema così identitario?

Il rischio principale era cadere nel campanilismo e negli stereotipi più scontati: l'emiliano instancabile lavoratore, il romagnolo sempre in festa. Sono immagini che finiscono per appiattire una realtà molto più ricca e sfaccettata.

L'identità di una persona non dipende soltanto dal luogo in cui è nata, ma anche dalla cultura, dalle esperienze e dal modo in cui vive. Ci si può sentire profondamente romagnoli anche essendo nati a Piacenza, oppure sentirsi vicini a un'altra cultura pur vivendo da sempre nello stesso posto.

Per questo volevamo evitare qualsiasi contrapposizione, qualsiasi logica del "noi" contro "voi". È un atteggiamento che impoverisce, nella musica come nella vita. Finché continueremo a dividerci in schieramenti, sarà difficile costruire una comunità davvero aperta.

Nel pezzo convivono le vostre anime musicali, da una parte il rock dall'altra il pop-folk. Come avete lavorato per trovare un equilibrio tra due linguaggi musicali, senza che uno prevalesse sull'altro?

In realtà ci siamo resi conto molto presto che i nostri linguaggi musicali erano meno distanti di quanto sembrasse. Avevamo già condiviso diverse esperienze dal vivo e, durante i finali dei concerti, quando uniamo alcuni dei nostri brani più conosciuti, abbiamo scoperto che le sonorità si intrecciavano in modo molto naturale.

Del resto, negli anni Bertoli ha guardato sempre di più al rock, mentre Casadei ha aperto il suo repertorio a sonorità moderne come reggae e ska. C'erano quindi molti punti d'incontro.

Durante l'arrangiamento è successo qualcosa di bello: io ho insistito per inserire un riff di fiati, mentre Mirko ha voluto fortemente la fisarmonica. Alla fine questi elementi si sono equilibrati perfettamente, dando vita a una piccola magia. Siamo davvero soddisfatti del risultato, soprattutto dell'anima che questa canzone riesce a trasmettere.

Questa collaborazione sembra un incontro "naturale". È un episodio unico o potrebbe essere l'inizio di nuovi progetti insieme? E, più in generale, quali sono le prossime sfide artistiche che vi attendono?

Più che un punto di partenza, questa collaborazione rappresenta una tappa di un percorso iniziato diversi anni fa, quando ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Ci auguriamo di potervi dare presto nuove notizie, sia per i prossimi mesi sia, soprattutto, per il prossimo anno. L'idea è continuare a unire le nostre energie e costruire altri progetti importanti, mantenendo lo stesso entusiasmo con cui è nata questa canzone.