La Biblioteca di Alessandria ha presentato un’innovativa soluzione per la protezione a lungo termine e la conservazione dei suoi preziosi volumi. Si tratta di una nuova pasta di cotone, sviluppata dal laboratorio di restauro dell’istituzione, specificamente ideata per i libri antichi e rari. Questo composto, frutto di un’approfondita ricerca sulle tecniche di preservazione dei materiali cartacei, è prevalentemente costituito da fibre di cotone di alta purezza.

La presentazione ufficiale della pasta di cotone è avvenuta il 2 luglio, durante un evento pubblico presso la sede della Biblioteca di Alessandria, situata nel cuore storico della città.

Il prodotto è stato concepito per offrire un supporto delicato e totalmente reversibile ai volumi da tutelare, con un’attenzione particolare ai manoscritti databili tra il Quattrocento e il Settecento, parte integrante della ricca collezione della biblioteca.

Caratteristiche e applicazioni della pasta di cotone

L’innovazione principale introdotta dal laboratorio risiede nell’utilizzo esclusivo di cotone depurato da qualsiasi impurità chimica, rendendo la pasta idonea anche per i materiali più fragili. «Abbiamo cercato una soluzione completamente compatibile con la carta antica, facilissima da rimuovere senza danneggiare gli inchiostri storici», ha dichiarato Beatrice Santoro, responsabile del laboratorio.

La pasta viene applicata direttamente sulle aree danneggiate dei fogli, permettendo la stabilizzazione di pieghe, rotture e piccoli strappi. Questo garantisce una protezione efficace senza in alcun modo alterare la leggibilità dei testi originali.

La produzione della pasta di cotone rispetta i più recenti standard di conservazione internazionale. Il metodo è stato ideato per essere non solo un presidio interno, ma anche per essere condiviso con altre istituzioni bibliotecarie e di restauro, promuovendo così la diffusione di buone pratiche nel campo della tutela del patrimonio librario.

La Biblioteca di Alessandria: un polo per la conservazione

La Biblioteca di Alessandria si conferma un punto di riferimento essenziale per la conservazione e la valorizzazione di fondi manoscritti e volumi rari nella sua regione.

Con una collezione che supera i 120.000 volumi, accumulati in secoli di attività, l'istituzione vanta anche una delle più significative raccolte di cinquecentine e incunaboli nel nord Italia. I suoi laboratori di restauro sono composti da personale altamente qualificato, impegnato nelle attività di recupero, inventariazione e tutela dei documenti storici.

Negli ultimi anni, la Biblioteca di Alessandria ha promosso numerosi progetti di restauro dedicati a collezioni speciali, spesso in collaborazione con importanti università e istituzioni sia italiane che europee. Le sue sale di consultazione accolgono annualmente studiosi, restauratori e visitatori, tutti interessati alla storia del libro e alle avanzate tecniche di conservazione. L’approccio del laboratorio, che unisce ricerca e didattica, è fondamentale per mantenere elevata la qualità degli interventi sui preziosi materiali storici.