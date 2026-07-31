Alessandro Marzo Magno è il vincitore della settima edizione del Premio letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”. Il prestigioso riconoscimento, istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it, è stato assegnato allo scrittore per il suo volume “Quando Marano era l’ombelico del mondo”.

Il libro, edito da Edizioni Italo Svevo, sarà presentato in anteprima a pordenonelegge. La cerimonia di consegna del premio e la presentazione sono previste per sabato 19 settembre. La motivazione della giuria ha evidenziato come “Alessandro Marzo Magno è lo scrittore ideale a restituire un racconto ambientato nel Friuli Venezia Giulia meno celebrato, ma non per questo meno affascinante: la laguna di Marano e i suoi immediati dintorni”.

La valorizzazione della narrazione territoriale

Durante la conferenza stampa di annuncio, tenutasi a Trieste, Mario Anzil, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla Cultura, ha sottolineato l’importanza cruciale della letteratura nel tramandare le storie locali. Anzil ha dichiarato che “Ogni territorio custodisce storie che meritano di essere tramandate e la letteratura ha la straordinaria capacità di renderle vive e universali”. Ha poi aggiunto: “Con questo premio continuiamo a costruire una narrazione del Fvg fatta di luoghi, comunità e memoria, valorizzando realtà che rappresentano l’autenticità della nostra regione. Il racconto dedicato a Marano Lagunare arricchisce questo percorso, dimostrando come la cultura possa rafforzare il senso di appartenenza e trasformare la memoria storica in una risorsa per il futuro”.

Anche Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, ha evidenziato il ruolo del premio nella promozione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Agrusti ha affermato: “Marano, il suo territorio e la sua comunità, dimostrano a tutti noi l’importanza di promuovere il proprio patrimonio di tradizioni e cultura, per puntare a uno sviluppo armonioso e investire nel futuro della collettività. Ed è anche questo il senso del premio che oggi qui celebriamo”.

Il Premio letterario Friuli Venezia Giulia: obiettivi e impatto

Il Premio letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo” è stato istituito con l’obiettivo primario di valorizzare le storie e le identità territoriali della regione attraverso la potenza della letteratura.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dalla Regione e dalla Fondazione Pordenonelegge.it, si inserisce in un più ampio quadro di attività culturali volte a rafforzare il legame indissolubile tra memoria storica, le comunità locali e lo sviluppo culturale del territorio. Questa settima edizione pone al centro la laguna di Marano Lagunare, un’area di significativo rilievo storico e culturale per l’intera regione.

Il volume premiato, “Quando Marano era l’ombelico del mondo”, si distingue tra le nuove uscite editoriali dedicate alla storia e alle tradizioni italiane. Esso offre uno sguardo approfondito su una realtà territoriale spesso poco esplorata e raccontata. La presentazione ufficiale a pordenonelegge rappresenta un momento fondamentale non solo per la promozione del libro, ma anche per la più ampia valorizzazione della cultura e dell’identità locale del Friuli Venezia Giulia.