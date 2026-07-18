Alessandro Siani torna sul palco nell'estate 2026 con il monologo teatrale "Fake News", da lui scritto, diretto e interpretato. Lo spettacolo affronta con ironia il tema della disinformazione. Il tour estivo, organizzato da Best Live, prevede cinque tappe in Italia.

Il monologo: attualità e satira

"Fake News" unisce l'energia di "Fiesta" (che ha celebrato i vent'anni dello show cult anni 2000) e l'esperienza di "Off Line". Mantiene i ritmi serrati degli spettacoli storici, ma con linguaggio e punto di partenza più attuali. Al centro, la disinformazione.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio tra social network, telegiornali e chiacchiere quotidiane, smascherando l'equilibrio tra verità e menzogna nella vita moderna. Siani osserva le fake news che condizionano scelte, relazioni e reazioni. Il monologo alterna comicità, satira e riflessione su attualità e politica.

Le date del tour estivo 2026

Il tour estivo prevede cinque appuntamenti: il 20 agosto, ore 21:30, a Corigliano-Rossano (Teatro Maria De Rosis); il 21 agosto, ore 21:30, a Maiori (Anfiteatro Porto Turistico); il 22 agosto, ore 21:45, a Baia Domizia (Arena dei Pini); il 28 agosto, ore 21:30, a Trani (Piazzale S. Maria Colonna); il 30 agosto, ore 21:00, a Benevento (Anfiteatro Romano, per il Festival Benevento Città Spettacolo).

Temi chiave: truffe digitali e intelligenza artificiale

Tra i temi: offerte low cost per vacanze, truffe digitali, dinamiche delle relazioni personali e contraddizioni dall'uso crescente della tecnologia. Siani esplora bugie "necessarie" quotidiane, falsità nei rapporti di coppia e l'illusione dell'intelligenza artificiale, offrendo una panoramica sulle sfide della comunicazione contemporanea.

Best Live: l'organizzazione

La produzione e l'organizzazione del tour estivo di "Fake News" sono a cura di Best Live. La società è specializzata nella realizzazione di eventi e spettacoli dal vivo su scala nazionale, promuovendo iniziative culturali e di intrattenimento.