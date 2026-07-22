L'artista Alice ha annunciato il rinvio del suo atteso concerto a Roma, originariamente fissato per il 26 luglio 2026. L'evento, che si sarebbe dovuto tenere presso la prestigiosa Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è stato posticipato a mercoledì 2 settembre 2026 a causa di problemi di salute che hanno colpito l'artista.

Recentemente, Alice è stata colpita da una polmonite, condizione che la rende attualmente impossibilitata a viaggiare e a esibirsi dal vivo. I medici hanno indicato la necessità di osservare un adeguato periodo di convalescenza, rendendo inevitabile la riprogrammazione della data.

L'organizzazione dell'evento e l'artista stessa hanno espresso il loro profondo dispiacere per il disagio arrecato al pubblico, ringraziando per la comprensione dimostrata in questa circostanza.

Il live, intitolato “Eri con me - Alice canta Battiato”, riveste un'importanza particolare in quanto rappresenta l'unica data programmata per il 2026. Questo concerto è concepito come un sentito omaggio a Franco Battiato, in occasione degli ottant'anni dalla sua nascita, e promette di essere un'esperienza musicale intensa e toccante per tutti gli appassionati.

Informazioni su biglietti e rimborsi

Per tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti per la data originaria del 26 luglio, si conferma che questi restano validi per il nuovo appuntamento del 2 settembre, senza alcuna necessità di sostituzione o riemissione.

Si invita il pubblico a conservare i propri tagliandi.

Coloro che, a causa del rinvio, si trovassero nell'impossibilità di partecipare alla nuova data, avranno la possibilità di richiedere il rimborso. La procedura per la richiesta di rimborso dovrà essere avviata entro e non oltre il 30 luglio 2026. Le modalità specifiche per ottenere il rimborso sono quelle indicate al momento dell'acquisto, sia per chi ha comprato i biglietti tramite il circuito TicketOne sia per chi li ha acquistati direttamente presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

L'omaggio a Franco Battiato e le collaborazioni artistiche

Il progetto “Eri con me – Alice canta Battiato” celebra il legame artistico e personale tra Alice e il compianto maestro Franco Battiato.

Sul palco, Alice sarà affiancata da un ensemble di grande prestigio, I Solisti Aquilani, e dal talentuoso pianista e direttore d'orchestra Carlo Guaitoli. La sinergia tra Alice e Carlo Guaitoli ha già dato i suoi frutti nel 2022 con la pubblicazione dell'album omonimo, “Eri con me”.

Questo acclamato lavoro discografico include sedici brani scelti dal vasto repertorio di Franco Battiato, reinterpretati con la sensibilità e la profondità che contraddistinguono l'arte di Alice. Le versioni contenute nell'album hanno ricevuto un'accoglienza entusiastica sia dalla critica specializzata che dal pubblico, consolidando ulteriormente la reputazione dell'artista. A riprova del valore e dell'impatto di questo progetto, nel 2023 Alice è stata insignita della prestigiosa Targa Tenco nella categoria di miglior interprete, un riconoscimento che sottolinea la sua maestria e l'originalità delle sue interpretazioni.