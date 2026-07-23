Le Scuderie del Quirinale a Roma ospitano, dal 9 ottobre al 7 febbraio prossimi, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Jacopo da Pontormo. Nato a Pontorme, Empoli, nel 1494 e scomparso a Firenze nel 1557, Pontormo è una figura cardine del Cinquecento fiorentino, la cui arte ha segnato il cruciale passaggio dal Rinascimento maturo al Manierismo. Questa esposizione offre un'opportunità unica per esplorare in profondità il suo genio creativo e la sua profonda influenza nel panorama artistico del suo tempo.

L'iniziativa è promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in stretta partnership con le Gallerie degli Uffizi, un sodalizio che ne sottolinea il prestigio e la portata scientifica.

La produzione è curata in collaborazione con la rinomata casa editrice Electa, garanzia di qualità e rigore. La curatela scientifica è stata affidata a Cristina Acidini, figura di spicco nel panorama degli studi sul Rinascimento, che si avvale del prezioso supporto di un team di esperti composto da Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani. Questo collettivo di studiosi ha lavorato per offrire una visione completa e aggiornata dell'opera di Pontormo.

Capolavori e Prestiti Internazionali: Un Dialogo Artistico Senza Precedenti

Il cuore dell'esposizione è costituito da una selezione accurata dei principali capolavori di Pontormo, affiancati da una straordinaria raccolta di opere su carta che ne rivelano il processo creativo e la versatilità.

L'esposizione non si limita al cospicuo numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, ma si arricchisce di eccezionali prestiti concessi da alcune delle più prestigiose istituzioni e collezioni d'arte a livello mondiale.

Tra i musei che hanno generosamente contribuito a questa rassegna figurano nomi di risonanza internazionale come la Galleria dell’Accademia, i Musei del Bargello, l’Istituto Centrale per la Grafica, il celebre Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il British Museum, il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery of Art di Washington, l’Art Institute di Chicago e il Getty Museum di Los Angeles. Questa vasta rete di collaborazioni ha permesso di riunire un corpus di opere che difficilmente sarebbe possibile ammirare insieme in altre circostanze, creando un vero e proprio dialogo artistico globale attorno alla figura di Pontormo.

Al centro del percorso espositivo, quale fulcro simbolico e artistico, si erge la celebre Visitazione di Pontormo. Questo capolavoro, proveniente dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano, in provincia di Prato, rappresenta uno dei vertici della produzione dell'artista e offre ai visitatori un'opportunità unica di contemplarne la profondità espressiva e l'innovazione stilistica.

Il Percorso Espositivo e il Catalogo Ufficiale: Uno Sguardo Approfondito sull'Arte di Pontormo

Il percorso della mostra è stato concepito con un'impostazione prevalentemente cronologica, permettendo ai visitatori di seguire l'evoluzione stilistica e tematica di Pontormo lungo la sua carriera. Questa struttura lineare è sapientemente arricchita da specifici approfondimenti tematici, che esplorano aspetti particolari della sua arte, delle sue tecniche e delle sue influenze, offrendo molteplici chiavi di lettura e una comprensione più completa del suo genio.

A corredo dell'esposizione, il catalogo pubblicato da Electa si configura come un punto di riferimento essenziale. Si tratta di un volume aggiornato e rigoroso, pensato per approfondire lo studio di Pontormo nel contesto storico e culturale della Firenze del Cinquecento. Il catalogo analizza la sua posizione cruciale nel passaggio tra il Rinascimento maturo e l'emergere del Manierismo, fornendo un contributo significativo alla critica d'arte e alla comprensione di uno dei periodi più fertili della storia dell'arte italiana.

In sintesi, la mostra alle Scuderie del Quirinale non è solo un'occasione per ammirare opere d'arte di inestimabile valore, ma si propone come un evento culturale di ampio respiro.

Offre la possibilità di riscoprire un maestro la cui originalità della produzione artistica continua a suscitare grande interesse, attraendo sia i collezionisti più esperti che un vasto pubblico, desideroso di confrontarsi con la bellezza e la complessità dell'arte di Jacopo da Pontormo.