Il 21 luglio 2026, il compositore e pianista Giovanni Allevi ha emozionato il pubblico del Giffoni Film Festival. Accolto da una standing ovation, Allevi ha condiviso con i giovani giurati il suo difficile percorso dopo la diagnosi di mieloma multiplo ricevuta nel 2022. L'artista ha offerto profonde riflessioni su fragilità, sofferenza e il ruolo della musica come fonte di speranza. "La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo", ha dichiarato, commuovendo la platea, riassumendo la sua visione di fronte alla malattia.

Durante l'incontro, Allevi ha dialogato con i ragazzi sui temi della perfezione e della fragilità.

A una giovane giurata che esprimeva il disagio di una generazione ossessionata dall'immagine perfetta, il maestro ha replicato: "Viviamo in un mondo che non ci vuole fragili, ma la fragilità è il valore dell’essere umano. Non dobbiamo confrontarci con gli altri: sotto i condizionamenti sociali c’è un’immensità nascosta dentro ognuno di noi". Ha poi spiegato come la sua composizione MM22 – acronimo di mieloma multiplo 2022 – sia stata cruciale per non cedere alla disperazione, diventando simbolo della sua rinascita artistica e personale.

Il valore della fragilità e l'arte come luce

Tra i momenti più intensi, l'intervento di Carmela, una ragazza che ha descritto la malattia come "una voragine ingiusta che ci attraversa".

Allevi ha risposto: "Tutti, prima o poi, incontriamo il buio: la disperazione, la depressione, un disturbo alimentare. Ma quel buio può diventare il preludio di una rinascita", lodando la profondità dei pensieri dei giovani. Un altro ragazzo ha chiesto come perseguire un sogno artistico convivendo con difficoltà personali. La risposta di Allevi, accolta da applausi, è stata: "Non tenete a distanza la sofferenza. È nella fragilità che c’è il nucleo più profondo dell’essere umano. L’arte nasce sempre da una fragilità che cerca una luce e la trova".

Il percorso di rinascita e i prossimi impegni

Il percorso di Giovanni Allevi, segnato dalla lotta contro il mieloma multiplo, è un esempio di rinascita attraverso l'arte.

Il compositore ha condiviso le sue paure, come l'ansia prima dei controlli, e ha trovato nella musica, in particolare in MM22, un veicolo di espressione e superamento. La sua fragilità è diventata fonte di ispirazione, dimostrando come la condivisione trasformi la sofferenza. Questo messaggio sarà al centro dei suoi prossimi appuntamenti: il 19 settembre alla Reggia di Caserta con "Musica dall’Anima", dove eseguirà MM22, e il 22 settembre ad Assisi per un concerto dedicato a pace e speranza. "Vorrei celebrare la sacralità e la bellezza della vita, con gratitudine per essere qui e per essere ancora vivo", ha concluso Allevi, commuovendo la platea.