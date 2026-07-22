Gli ultimi due premi "Futura - Rendere possibile l'impossibile" sono stati assegnati a Enzo d'Alò e Giovanni Allevi alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Il riconoscimento, ideato dalla Scuola dell'Arte della Medaglia (Sam) della Zecca dello Stato, celebra figure che hanno trasformato l'irrealizzabile in realtà, ispirando le nuove generazioni con arte e creatività.

Il regista napoletano Enzo d'Alò ha ricevuto il premio durante la presentazione della versione restaurata de "La Gabbianella e il Gatto". Il suo lavoro è stato elogiato per la capacità di narrare la complessità del mondo attraverso lo sguardo dei più piccoli, accompagnando generazioni di spettatori in un percorso di immaginazione e consapevolezza.

Sul concetto di "impossibile", d'Alò ha affermato: "Mi viene in mente una battuta di Alice nel Paese delle Meraviglie: 'Impossibile? Impassabile, vorrei dire'. Scherzi a parte, l'impossibile è qualcosa a cui dobbiamo tendere sempre. Perché l'impossibile fa parte dei sogni ed è bello mettersi alla prova e cercare di raggiungere anche gli obiettivi impossibili: sono proprio quelli che ci aiutano, poi, a raggiungere più facilmente quelli possibili".

Giovanni Allevi: musica, speranza e coraggio

Il premio Futura è stato consegnato anche a Giovanni Allevi, compositore e direttore d'orchestra, durante il suo incontro in Sala Truffaut. Allevi è stato omaggiato per aver trasformato la musica in un linguaggio universale di speranza e rinascita.

Attraverso il suo percorso umano e artistico, ha mostrato come sia possibile affrontare le prove più difficili senza rinunciare alla propria voce. L'artista, condividendo la sua esperienza con la malattia, ha sottolineato l'importanza di accettare la fragilità come forma di coraggio e di trovare nella sofferenza nuove prospettive di gratitudine. Ha affermato: "Quando lo abbracci, il dolore fa meno male".

Allevi, Cavaliere della Repubblica e Stella d’oro al Valore Mozartiano, ha rivolto un messaggio ai giovani giurati del festival, evidenziando il valore del silenzio. Ha suggerito dieci minuti di silenzio assoluto al giorno per recuperare la voce interiore, contrastando la pressione dei social e il body shaming.

Il compositore si esibirà il 19 settembre alla Reggia di Caserta per il concerto evento "Musica dall’anima", dove presenterà l'opera MM22, composta durante la degenza oncologica.

Il premio "Futura" e la Scuola dell'Arte della Medaglia

Il riconoscimento "Futura - Rendere possibile l'impossibile" è stato realizzato dalla Scuola dell'Arte della Medaglia della Zecca dello Stato. Fondata nel 1907, l'istituzione forma artisti e incisori e produce opere medaglistiche. La Sam è punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dell'arte medaglistica e la promozione di iniziative culturali legate al patrimonio artistico italiano.

La consegna dei premi a Enzo d'Alò e Giovanni Allevi ha concluso il percorso del riconoscimento nell'edizione 2026 del Giffoni Film Festival, sottolineando l'impegno artistico e umano di due figure che hanno saputo ispirare attraverso linguaggi diversi, accomunate dalla capacità di affrontare e raccontare l'impossibile.