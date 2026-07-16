Si è conclusa la prima fase del Premio Internazionale Franco Solinas 2026, il prestigioso concorso dedicato a sceneggiatori professionisti ed emergenti con comprovata padronanza delle tecniche di scrittura per lungometraggi, sia per la sala cinematografica che per le piattaforme digitali. L'edizione di quest'anno ha visto la giuria, composta da trentotto esperti, esaminare in forma anonima un totale di 597 storie. Data l'elevata qualità delle proposte pervenute, è stato deciso di ampliare la rosa dei finalisti a undici progetti, che accederanno alle fasi successive del concorso.

Gli undici progetti finalisti avranno ora tre mesi per sviluppare le proprie sceneggiature. Durante questo periodo, gli autori parteciperanno a un laboratorio di Alta Formazione a La Maddalena, in Sardegna, dove avranno l'opportunità di incontrare i giurati. La stessa località ospiterà la cerimonia di premiazione, in programma dal 23 al 27 settembre. I progetti selezionati sono: "Antartide" di Dario Ascolese; "First person" di Mattia Epifani; "Fiskemann" di Gianmaria Lupo Cerutti, Sofia Corbascio e Tommaso Diaceri; "Gardevoir" di Gemma Pistis; "L’estate di Lia" di Chiara Collinoli e Michela Panichi; "La cerimonia" di Antonia Gaeta e Ardalan Nabavinejad; "La condizione umana" di Iacopo Zanon; "La seconda pelle" di Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi e Hleb Papou; "Libera" di India Santella e Andrea Trabucchi; "Miss Sarajevo" di Carlo Sorrentino, Giacomo Juan Tatò e Francesco Taverna; e "Weekend worriors" di Berenice Simona Vignoli.

I riconoscimenti e le fasi successive del concorso

Al termine del periodo di sviluppo, le sceneggiature finaliste saranno valutate da una seconda giuria. Saranno assegnati il prestigioso Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura, del valore di 8.000 euro, e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia, un riconoscimento di 1.000 euro dedicato specificamente al talento nel raccontare i personaggi e l'universo femminile.

Accanto ai finalisti, la giuria ha voluto segnalare altri quattro progetti che, pur non accedendo alle fasi successive del concorso, hanno dimostrato un particolare interesse per il settore audiovisivo. Questi sono: "Cartapesta" di Federico Politi, Leonardo Gaspa, Davide Novello e Leonardo Malaguti; "Jóia" (Il ritorno di Maja Costa); "Malabar Coast" di Kamil Dąbrowski e Magda Tereszczuk; e "Opera D’altri" di Gianmarco Biemmi.

Il ruolo e l'impatto del Premio Solinas nel cinema italiano

Con oltre quarant'anni di attività, il Premio Franco Solinas si conferma un pilastro fondamentale per la comunità degli sceneggiatori italiani. Nel corso della sua storia, ha contribuito alla realizzazione di ben 187 prodotti audiovisivi, tra cui 164 film, 13 cortometraggi, 3 web serie, 6 piloti per serie TV e 1 serie TV. Ogni anno, la manifestazione si distingue come un'importante piattaforma di incontro tra diverse generazioni di autori e un motore di innovazione per il panorama cinematografico nazionale.

Il Premio Solinas si articola tradizionalmente tra La Maddalena e Roma. La località sarda, in particolare, riveste un valore simbolico e operativo cruciale, ospitando la cerimonia di premiazione e i laboratori di Alta Formazione.

Qui, finalisti, giurati e operatori del settore audiovisivo si incontrano annualmente, rafforzando il ruolo del premio non solo nel sostenere lo sviluppo di nuovi talenti, ma anche nel ribadire la centralità dello sceneggiatore all'interno dell'intera filiera del cinema italiano.