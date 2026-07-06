Il 4 luglio 2026, a Castel di Lama, la cooperativa Ama Aquilone ha organizzato l'edizione "Costellazioni" dell'Ama Festival presso Casa Ama. L'evento ha trasformato la Cerimonia delle dimissioni in una festa aperta al territorio, coinvolgendo ospiti, operatori, volontari, istituzioni e cittadini, celebrando rinascita, traguardi e relazioni per inclusione e ripartenza.

Il presidente Fabio Mariani ha aperto la manifestazione, ripercorrendo la storia del Festival, nato nel 1997. Ha definito l'evento "una festa dedicata ai nostri operatori, che lavorano con passione e competenza", e un momento per celebrare "le dimissioni dei nostri ragazzi, un traguardo".

Per la prima volta, sono state coinvolte tutte le realtà della cooperativa: Comunità terapeutiche, educative e il Centro di osservazione, diagnosi e disintossicazione.

Interventi

Don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, ha rilanciato il valore dell'accoglienza: "Continuo a credere profondamente nelle capacità delle persone di essere accoglienti, solidali e soprattutto felici. È questa la forza delle comunità: costruire luoghi nei quali ciascuno possa ritrovare dignità, relazioni e futuro".

L'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Paolo Calcinaro, ha ribadito il sostegno al terzo settore. Ha sottolineato che "il momento più importante è quando una persona riesce a riemergere", riconoscendo il ruolo di realtà come Ama Aquilone, che "accompagnano le persone nei percorsi di ripartenza".

Ama Aquilone

Ama Aquilone è una cooperativa sociale Onlus attiva da oltre quarant'anni nella provincia di Ascoli Piceno. Si occupa di persone con dipendenze patologiche, minori allontanati, madri sole con figli e fragilità emergenti. Gestisce comunità terapeutiche, percorsi socio-sanitari e progetti di inclusione sociale e lavorativa, sostenendo autonomia e dignità.

Casa Ama, sede del Festival a Castel di Lama (AP), è una delle strutture della cooperativa. Si è aperta al pubblico per favorire il dialogo tra comunità terapeutica e mondo esterno, attraverso arte, musica e rappresentazioni.