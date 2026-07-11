Amadeus ha ricordato con emozione l'omaggio a Peppino di Capri durante la serata del 10 febbraio 2023 al Festival di Sanremo. In quell'occasione, l'esibizione del grande artista sembrava in forse a causa delle sue condizioni di salute. Nonostante le incertezze, Amadeus si mostrò irremovibile: “Peppino doveva essere sul palco. Non andava omaggiato seduto in prima fila. Dovevamo essere fiduciosi”. Una decisione che, come sottolineò, rese quella serata una delle più emozionanti di Sanremo.

La serata fu caratterizzata da momenti di profonda commozione.

Amadeus chiamò personalmente Peppino di Capri per proporgli l'esibizione, e l'artista rispose con un deciso “certamente”. Salito sul palco, Peppino di Capri coinvolse l'intero Teatro Ariston, che lo accompagnò in coro durante l'esecuzione del suo celebre brano ‘Champagne’. Successivamente, ricevette il Premio Città di Sanremo alla carriera e, incoraggiato anche da Gianni Morandi, intonò a cappella ‘Un grande amore e niente più’. Amadeus evidenziò come quell'esibizione avesse donato al cantante "un'energia straordinaria", dimostrando l'importanza di vivere la passione per la musica anche nei momenti più difficili.

Per Amadeus, quell'esperienza rimane "indimenticabile". “Sono certo che anche lui da lassù se la porterà per sempre nel cuore, perché gli brillavano gli occhi per la commozione, e mi commossi anch’io, perché ero felice che si fosse goduto quel momento così speciale, che meritava davvero”, raccontò.

Il conduttore volle infine ringraziare Pasquale Mammaro, manager e amico di Peppino di Capri, per il sostegno fondamentale nell’organizzazione di quella che definì un'"impresa", data la sua complessità e delicatezza.

L'omaggio e i successi sul palco dell'Ariston

Nella serata del 10 febbraio 2023, Peppino di Capri ritirò sul palco del Teatro Ariston il Premio Città di Sanremo alla carriera, un riconoscimento alla sua straordinaria storia artistica. L'artista suonò 'Champagne' accompagnandosi al pianoforte e, subito dopo, eseguì a cappella 'Un grande amore e niente più', il brano che gli aveva fatto vincere il Festival di Sanremo nel 1973. La performance fu accolta da una standing ovation del pubblico, rendendo quel momento memorabile sia per Peppino di Capri che per gli spettatori.

“Da tempo aspettavo questo momento. Meglio tardi che mai”, commentò il cantante, visibilmente emozionato. La scena rappresentò non solo un omaggio alla sua lunghissima carriera musicale, ma anche un passaggio simbolico tra generazioni diverse, sotto il segno di due classici immortali del suo repertorio.

Peppino di Capri: una carriera leggendaria

Peppino di Capri fu una delle figure più rappresentative della musica leggera italiana. Detenne il record di 15 partecipazioni complessive al Festival di Sanremo, con due vittorie ottenute nel 1973 con ‘Un grande amore e niente più’ e nel 1976 con ‘Non lo faccio più’. La sua carriera fu costellata da numerose canzoni divenute veri e propri evergreen, tra cui 'Champagne', celebre in Italia e all'estero, spesso proposta nei suoi concerti e riconosciuta dal grande pubblico come simbolo della sua cifra stilistica.

La partecipazione al Festival di Sanremo ebbe sempre per Peppino di Capri un significato particolare, rappresentando un'occasione di incontro con il pubblico più ampio, dagli anni Sessanta fino all’ultima significativa esibizione nel 2023. Nel tempo, il suo stile raffinato e romantico contribuì a farlo amare da diverse generazioni. Amadeus lo definì "un artista che fece innamorare tante persone, che fece cantare e ballare intere generazioni". Il legame speciale di Peppino di Capri con Sanremo e con la musica italiana rimane così impresso nella memoria collettiva, attraverso ricordi personali e performance divenute parte integrante della storia del festival.