Cinquantasette appuntamenti, 89 alzate di sipario e un cartellone che accompagnerà il pubblico per nove mesi. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha presentato la stagione 2026/27, la trentesima della sua storia, dopo aver chiuso l'annata precedente con oltre 62mila spettatori.

Il programma è stato illustrato dai direttori artistici Roberto Valerio, per la prosa, e Paolo Cascio, per musica e danza, alla presenza del presidente della Fondazione Paolo Vidali, del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e dell'assessore comunale alla Cultura Federico Pirone.

L'apertura con "Amélie - il Musical"

La nuova stagione si aprirà il 16 ottobre con la prima nazionale di "Amélie - il Musical", adattamento teatrale del celebre film, interpretato da Giulia Ottonello insieme a un cast di tredici performer.

Tra i protagonisti della stagione di prosa figurano Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Luca Zingaretti, Emilio Solfrizzi, Flavio Insinna, Neri Marcorè, Ambra Angiolini, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Maccio Capatonda e Giovanni Storti.

L'omaggio a Pasolini e al terremoto del Friuli

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca l'anteprima dell'11 e 12 settembre con "I Turcs tal Friùl" di Pier Paolo Pasolini, per la regia di Alessandro Serra.

Lo spettacolo, proposto nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, nasce dalla coproduzione tra Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatri Stabil Furlan e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nell'ambito di un progetto ideato e curato per Cinemazero.

Musica, opera e danza con grandi interpreti

La stagione musicale e di danza prenderà il via il 18 novembre con la Dresdner Philharmonie diretta da Sir Donald Runnicles e con il pianista Emanuel Ax.

Il cartellone ospiterà artisti e orchestre di prestigio internazionale, tra cui Daniele Gatti con l'Orchestra Mozart, Beatrice Rana, Rafał Blechacz, Katia e Marielle Labèque, i Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski e il concerto conclusivo con l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique e il Monteverdi Choir impegnati nella Nona Sinfonia di Beethoven.

Confermato anche il tradizionale concerto di fine anno.

Per l'opera sono in programma "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart e "Aida" di Giuseppe Verdi, entrambe produzioni del Teatro Verdi di Trieste.

Sul fronte della danza spazio a "La bella addormentata nel bosco", interpretata dal Balletto del Teatro di Stato della Georgia, e a "Soulèvement" del Ballet Preljocaj.

Spazio anche a famiglie e inclusione

Il cartellone conferma inoltre i percorsi dedicati a bambini, scuole e famiglie, insieme ai progetti a valenza sociale rivolti agli anziani. Completano la programmazione le lezioni di storia e di scienze, gli incontri con gli artisti e i laboratori di scenografia.