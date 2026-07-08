Con un'esibizione che ha saputo fondere in modo magistrale eleganza e travolgente energia, la celebre cantante statunitense Amii Stewart ha inaugurato il nuovo Teatro del Mare a Cagliari. L'evento, tenutosi l'8 luglio 2026, ha segnato l'apertura ufficiale della stagione di questo innovativo spazio culturale, strategicamente posizionato nel suggestivo Parco Nervi del capoluogo sardo. La Stewart, artista di fama internazionale e icona della musica, ha incantato il pubblico proponendo un repertorio vasto e variegato, capace di spaziare tra generi diversi e di coinvolgere profondamente gli spettatori con la sua carismatica presenza scenica e la sua voce inconfondibile.

Il Teatro del Mare, allestito con cura e attenzione all'interno del pittoresco Parco Nervi di Cagliari, ha accolto un pubblico numeroso ed entusiasta per questa serata inaugurale di grande risonanza. Amii Stewart si è esibita affiancata da una talentuosa band composta da sei elementi, offrendo interpretazioni potenti e sentite di brani celebri che hanno segnato la sua carriera, arricchite da momenti di pura improvvisazione che hanno evidenziato la sua versatilità artistica. Durante il concerto, l'artista ha espresso la sua gioia e il suo onore: “Sono felice ed emozionata di essere qui per aprire questo nuovo e magnifico spazio interamente dedicato alla musica e all'arte, un luogo che sono certa diventerà un faro culturale per la città”.

Il Teatro del Mare: un nuovo polo culturale per Cagliari

Il Teatro del Mare nasce con l'ambizioso obiettivo di affermarsi come un imprescindibile punto di riferimento per l'organizzazione di eventi musicali di prestigio, spettacoli teatrali innovativi e manifestazioni artistiche di ogni genere nella dinamica città di Cagliari. La sua struttura, concepita per ospitare con flessibilità sia eventi all'aperto, sfruttando la bellezza del contesto naturale, sia rappresentazioni al coperto, offre una cornice suggestiva e tecnologicamente avanzata all'interno del Parco Nervi. Con una capacità di accoglienza per centinaia di spettatori, questo spazio è destinato a diventare un cuore pulsante della vita culturale cittadina.

Gli organizzatori hanno fortemente sottolineato l'importanza strategica di dotare Cagliari di un luogo così dedicato alla cultura, un'iniziativa che mira a valorizzare il territorio sardo attraverso l'eccellenza della musica e delle arti performative, offrendo nuove opportunità di fruizione e produzione artistica.

Amii Stewart: icona di stile e versatilità musicale

Amii Stewart è universalmente riconosciuta come una cantante e performer statunitense dall'eccezionale talento, celebre per il suo stile inconfondibile e la sua straordinaria versatilità musicale, che l'ha portata a una carriera di successo su scala internazionale. Ha raggiunto la notorietà mondiale e il successo planetario alla fine degli anni Settanta grazie al suo brano iconico "Knock on Wood", un vero e proprio inno della disco music.

Da allora, ha continuato a esibirsi con successo in ogni angolo del mondo, dimostrando una sorprendente capacità di spaziare con disinvoltura tra generi musicali diversi come il soul, la disco, il jazz e il mondo dei musical teatrali. La Stewart ha avuto l'opportunità di collaborare con numerosi artisti di fama e ha partecipato a produzioni teatrali di rilievo, consolidando la sua reputazione. La sua presenza all'inaugurazione del Teatro del Mare non è stata solo un concerto, ma ha rappresentato un evento di grande significato e prestigio per l'intera scena culturale della Sardegna, sottolineando l'importanza dell'apertura di questo nuovo spazio.