In occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa di Amy Winehouse, Sky Arte presenta in prima visione italiana il documentario BBC "Amy Winehouse – Anima Ribelle". Il film, in onda il 22 luglio 2026 alle 21:15 e disponibile anche in streaming su NOW e On Demand, offre un ritratto intimo e inedito dell'artista, arricchito dalle testimonianze di familiari e amici, molti dei quali si esprimono pubblicamente per la prima volta.

Al centro del racconto vi è la madre di Amy, Janis Winehouse, che ha scelto di parlare per la prima volta in modo approfondito per rivendicare l'eredità della figlia.

Janis desidera celebrare Amy come la donna complessa, forte e incredibile che era, svelando, con l'aiuto di chi le fu più vicino, aspetti meno noti della sua personalità, spesso distorti dalla narrazione mediatica. Affetta da sclerosi multipla, Janis è mossa dal desiderio di tramandare i ricordi più preziosi di Amy prima che la malattia possa offuscarli.

Voci inedite e ricordi personali

Il documentario si arricchisce delle voci dirette di familiari e amici come Naomi, Chantelle, Catriona e Michael, che condividono per la prima volta il loro legame con Amy, offrendo una lettura più personale della sua esistenza. Un momento di grande impatto emotivo è quando Janis riapre il deposito dove, dopo la morte della figlia, erano stati custoditi molti degli effetti personali della cantante.

Questo gesto non è solo un atto di rielaborazione del lutto, ma simboleggia anche la volontà di ricordare Amy come una forza della natura straordinaria, capace di portare gioia e allegria in ogni cosa che faceva.

Il film include anche la testimonianza di Mitch Winehouse, ex marito di Janis e padre della cantante, spesso oggetto di critiche mediatiche. Mitch affronta con franchezza le polemiche ricevute e descrive il costante supporto offerto dalla famiglia nei momenti più difficili, illuminando il contesto umano che circondò Amy. Il documentario esplora inoltre le sue battaglie personali, mettendo in discussione interpretazioni semplicistiche che attribuivano le sue difficoltà a un'infanzia infelice o al divorzio dei genitori.

Offre, invece, una visione più articolata delle conquiste e delle sofferenze dell'artista.

Il documentario nella programmazione Sky Arte

"Amy Winehouse – Anima Ribelle" si inserisce nella programmazione di luglio 2026 di Sky Arte e NOW, che include altri documentari dedicati a figure iconiche della musica e della cultura. L'uscita italiana è fissata per il 22 luglio. Accanto a questo titolo, la piattaforma propone, nello stesso periodo, documentari come "Andy Warhol – American Dream" e "Diana – Destino di una principessa", evidenziando l'intento di offrire un'ampia proposta editoriale su grandi nomi internazionali.

L'inserimento di "Anima Ribelle" riflette la tendenza di Sky Arte a trasmettere produzioni biografiche e musicali che invitano a una riflessione più profonda e sfumata sulle vicende personali e artistiche dei protagonisti.

Grazie al coinvolgimento diretto della famiglia Winehouse e delle persone a lei vicine, il documentario offre agli spettatori l'opportunità di riscoprire la figura di Amy in una luce nuova, al di là dei resoconti mediatici che spesso ne hanno alterato la percezione. L'approccio intimo, la visione personale della madre Janis e il tentativo di ricostruire l'immagine pubblica della cantante sono gli elementi distintivi dell'opera, che mira a restituire ad Amy una dimensione umana e autentica, dando spazio anche al processo di rielaborazione del lutto ancora in corso tra i suoi familiari.