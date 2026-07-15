La soprano Anastasia Bartoli, trentatré anni, si prepara al suo debutto il 17 luglio 2026 al Macerata Opera Festival, interpretando il ruolo di Abigaille nel Nabucco di Giuseppe Verdi. L’evento si terrà nell’iconica Arena Sferisterio di Macerata, un luogo che la cantante ha confessato di trovare «stregata», elogiandone l’acustica eccezionalmente generosa, superiore anche a quella di molti teatri al chiuso. Bartoli aveva già portato in scena Abigaille al Teatro Petruzzelli di Bari e a Berlino, ma questa sarà la sua prima volta in un contesto all’aperto.

Figlia della celebre Cecilia Gasdia, attuale sovrintendente della Fondazione Arena di Verona e sua stimata coach, Anastasia Bartoli ha dichiarato che non si esibirà all’Arena finché la madre ricoprirà tale incarico. La preparazione per questo importante debutto all’aperto è stata inizialmente segnata da un certo timore, poi superato grazie all’esperienza e al costante supporto materno. Il ruolo di Abigaille, nella visione post-apocalittica del regista Paul-Émile Fourny, si presenta come una vera e propria sfida tecnica e interpretativa. Richiede, infatti, una voce duttile e agile, capace di repentini passaggi dalle note acute a quelle gravi, alternando momenti di furia drammatica a espressioni più intime.

Bartoli ha descritto la sua Abigaille come una figura «incattivita per mancanza d’amore», affrontando la parte con uno studio meticoloso di ogni dettaglio musicale e drammaturgico.

Passioni e percorso artistico

Oltre alla sua intensa carriera lirica, Bartoli coltiva passioni personali che ne arricchiscono il profilo. Ha praticato il paracadutismo per cinque anni, un’esperienza che le ha insegnato freddezza e controllo nei momenti di maggiore difficoltà. La musica metal, che ascolta per caricarsi prima di salire sul palco, rappresenta per lei una potente fonte di energia. Ha anche avuto una breve parentesi professionale come sommelier. Nella sua vita privata, è legata da cinque anni a un compagno che opera nel settore della ristorazione, con il quale ha in programma di sposarsi non appena gli impegni lo permetteranno.

La sua preparazione per i ruoli più complessi avviene sotto la guida attenta della madre, con almeno due ore al giorno dedicate allo studio e all’allenamento vocale. Bartoli ha raccontato che, sebbene all’inizio fosse psicologicamente difficile distinguere il rapporto madre-figlia da quello insegnante-allieva, ora lavorano in perfetta sintonia e si definiscono «simbiotiche». Il suo prossimo impegno di rilievo sarà alla Scala di Milano nella stagione successiva, dove interpreterà Lady Macbeth, un’altra grande parte da ‘cattiva’ per la quale si sta già preparando con dedizione.

Anastasia Bartoli custodisce anche due sogni nel cassetto: fondare un proprio gruppo metal e interpretare Rosina ne Il Barbiere di Siviglia.

La sua carriera, caratterizzata da scelte artistiche e personali decise, si sviluppa in un equilibrio dinamico tra la tradizione del repertorio classico e la ricerca di nuove forme di espressione musicale, delineando un percorso unico nel panorama della lirica contemporanea.