Il soprano Anastasia Bartoli debutterà il 17 luglio nello storico Sferisterio di Macerata, interpretando per la prima volta all’aperto il ruolo di Abigaille nel Nabucco di Giuseppe Verdi, per la 62ª edizione del Macerata Opera Festival. Figlia di Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona e sua coach, Bartoli ha già interpretato il personaggio a Bari e Berlino. "Stregata dallo Sferisterio", elogia l'acustica "estremamente generosa", superiore a molti teatri al chiuso, nonostante i primi timori per le esibizioni sotto le stelle.

Bartoli non si esibirà alla Fondazione Arena di Verona finché la madre sarà sovrintendente, per reciproco disagio. Affrontare la parte "impervia" di Abigaille, con repentini passaggi tra acuti e gravi e variazioni vocali, è "una vera sfida che affronterò rileggendo e ripetendo nota per nota, per dar vita a un’interpretazione dalle molte sfaccettature". L'allestimento post-apocalittico di Paul-Émile Fourny rende il personaggio "quasi primordiale".

Il programma del Macerata Opera Festival

Il Nabucco, diretto da Fabrizio Maria Carminati e con la regia di Paul-Émile Fourny (coproduzione Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi), inaugura il Macerata Opera Festival. Nello Sferisterio, arena ottocentesca rinomata per acustica e pregio, il cartellone include Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Il Trovatore di Verdi e un concerto dei Carmina Burana di Carl Orff, diretto da Ramón Tebar, il 7 agosto.

Repliche fino al 9 agosto.

Aspetti personali di Anastasia Bartoli rivelano una personalità giovane, determinata e ribelle. Ha praticato per cinque anni il paracadutismo, imparando a controllare le emozioni. Ha coltivato la musica metal e avuto una breve esperienza come sommelier. Queste passioni l'hanno arricchita e la accompagnano prima di ogni debutto.

Carriera e sogni futuri

La preparazione per Abigaille richiede estensione e resistenza vocale, tecnica raffinata e interpretazione psicologica. Bartoli spiega che la protagonista del Nabucco, spesso vista come la "cattiva", è in realtà segnata dalla mancanza d'amore paterno e dalla frustrazione di non essere ricambiata da Ismaele. Il suo drammatico percorso si conclude con il suicidio e la richiesta di perdono a Nabucodonosor e Fenena.

Nel futuro, Bartoli interpreterà Lady Macbeth alla Scala di Milano. Lo studio e l’allenamento vocale, seguiti quotidianamente dalla madre, la impegnano per almeno due ore. Bartoli confida che l'inizio non fu facile: "tendi a dimenticare che è la tua insegnante e non esiti a mandarla a quel paese". Nonostante "periodi di blocco totale", ora "ci divertiamo molto. Siamo simbiotiche e anche lei ammette di aver imparato".

Nella vita privata, Anastasia Bartoli convive da cinque anni con il compagno, operatore nella ristorazione, e desidera sposarsi. Tra i suoi sogni artistici, fondare un gruppo metal e interpretare Rosina nel Barbiere di Siviglia.