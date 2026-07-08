Prende il via ad Ancona la fase operativa del progetto “Anconetano QUESTO - ADESSO”, un’iniziativa congiunta del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia e del Comune di Ancona. L’obiettivo primario è la raccolta sistematica di dati linguistici tra i cittadini che parlano il dialetto anconetano, un passo fondamentale per la sua documentazione e valorizzazione. Per coinvolgere attivamente la comunità, sono stati organizzati due incontri pubblici presso la Pinacoteca civica ‘F. Podesti’, in programma martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambi a partire dalle ore 17.

Il progetto si fonda su una convenzione approvata dalla Giunta comunale lo scorso aprile, che ha stanziato una borsa di ricerca del valore di 4.000 euro, della durata di circa due mesi. Questa borsa è destinata a un dottore o una dottoressa in linguistica con specifiche competenze nel dialetto locale, incaricato di condurre la ricerca sul campo. La metodologia prevede un’ampia raccolta di dati attraverso interviste, questionari e la documentazione di produzioni sia orali che scritte, coinvolgendo attivamente parlanti di ogni zona e generazione della città. Il materiale così acquisito costituirà il primo corpus organico di anconetano parlato attualmente, destinato a confluire in una piattaforma digitale.

Questa risorsa sarà la base per futuri studi scientifici, pubblicazioni e momenti di restituzione pubblica, rendendo il dialetto accessibile e studiabile.

Il valore identitario e gli obiettivi scientifici

L’Assessore alla Cultura Marta Paraventi ha sottolineato l’importanza della partecipazione cittadina, affermando che con l’avvio di questi incontri, il progetto entra nella sua fase più coinvolgente. Ha evidenziato come questa sia la prima iniziativa a sistematizzare lo studio del dialetto anconetano, riconoscendogli un valore identitario cruciale, anche in vista della candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028. La professoressa Giuliana Giusti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, referente della convenzione, ha espresso soddisfazione per l’avvio della campagna di raccolta dati già a luglio.

Ha inoltre anticipato che da settembre una ricercatrice assegnista, finanziata dal Comune, affiancherà le attività di raccolta e trascrizione. L’obiettivo scientifico è ambizioso: studiare l’anconetano come una “lingua cerniera”, capace di mostrare caratteristiche dialettali del nord, centro e sud Italia. La professoressa Giusti ha ribadito che la partecipazione volontaria dei cittadini, sia in presenza che online, è fondamentale, garantendo il pieno rispetto della privacy e la totale libertà di adesione.

Un patrimonio linguistico per la comunità e la scienza

Il progetto, denominato anche “Il dialetto di Ancona, Questo Adesso”, non si limita alla mera documentazione dell’uso attuale del dialetto, ma persegue l’obiettivo più ampio di valorizzare le radici linguistiche profonde della città.

Il corpus di dati raccolto sarà una risorsa preziosa non solo per il team di ricerca coinvolto, ma sarà reso disponibile anche alla più ampia comunità scientifica nazionale e internazionale specializzata in dialettologia italoromanza. Il finanziamento del Comune di Ancona è cruciale per questa ricerca, che affida a un borsista dell’Università Ca’ Foscari il compito di documentare il dialetto, con il supporto aggiuntivo della ricercatrice assegnista a partire da settembre. Questa iniziativa si inserisce armonicamente nel più vasto percorso culturale della città, rafforzando la sua identità e la sua proposta in vista della prestigiosa candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028.