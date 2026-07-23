Ad Ancona si celebra il ventesimo anniversario del festival Adriatico Mediterraneo, una manifestazione che da due decenni promuove attivamente il dialogo tra le culture e la musica delle diverse sponde del mare Adriatico e del Mediterraneo. L’edizione 2026, in programma dal 25 agosto al 1° settembre, si presenta con un ricco calendario di concerti, spettacoli e incontri culturali, coinvolgendo artisti di fama internazionale e nazionale.

L’evento animerà alcuni dei luoghi più iconici di Ancona, tra cui la suggestiva Mole Vanvitelliana, il prestigioso Teatro delle Muse e la vivace Piazza del Plebiscito.

Il programma musicale è pensato per offrire un’esperienza sonora diversificata, con particolare attenzione ai suoni e alle tradizioni dell’area mediterranea. Tra gli ospiti di spicco annunciati per questa edizione figurano nomi di grande risonanza come Noa, Goran Bregovic e gli Avion Travel, che si esibiranno in concerti aperti al pubblico, promettendo serate indimenticabili.

Un ponte culturale tra Adriatico e Mediterraneo

Fin dalla sua fondazione, il festival Adriatico Mediterraneo ha perseguito l’obiettivo primario di favorire la conoscenza reciproca e lo scambio tra le molteplici culture che si affacciano su questi mari. Oltre alla proposta musicale, il festival arricchisce il suo programma con dibattiti, presentazioni di libri e momenti di riflessione profonda sui temi cruciali dell’integrazione e della pace.

L’edizione 2026 rafforza ulteriormente questa vocazione, proponendo appuntamenti che vedranno la partecipazione di scrittori, giornalisti e rappresentanti di importanti associazioni internazionali, consolidando il ruolo del festival come piattaforma di confronto.

La manifestazione ha visto una crescita costante negli anni, sostenuta attivamente dalle istituzioni locali e dalla partecipazione entusiasta di un pubblico sempre più numeroso e diversificato. Il festival si avvale della preziosa collaborazione del Comune di Ancona e di una rete estesa di partner locali e internazionali, testimonianza del suo impatto e della sua risonanza.

Eventi e protagonisti dell'edizione 2026

Accanto ai concerti principali, il programma dell’edizione 2026 include una serie di attività collaterali pensate per un pubblico ampio e variegato.

Saranno organizzati laboratori creativi per bambini, workshop di danza e proiezioni cinematografiche, offrendo opportunità di coinvolgimento per tutte le età. La Mole Vanvitelliana, in particolare, si conferma come il cuore pulsante del festival, ospitando la maggior parte degli eventi e ribadendo il suo ruolo centrale nella vita culturale di Ancona.

L’attenzione costante alla sostenibilità e all’inclusione rimane uno degli elementi distintivi e fondanti di Adriatico Mediterraneo. Per vent’anni, il festival ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la promozione del dialogo interculturale attraverso la musica e le arti, riuscendo a coinvolgere ogni anno artisti di calibro e un vasto pubblico proveniente da tutto il bacino mediterraneo, creando un vero e proprio ponte di connessione e comprensione reciproca.