Ancona si prepara ad accogliere la seconda edizione dell'Ancona City Padel Cup, un evento che trasformerà Piazza Cavour in un'arena urbana di sport, musica e divertimento. Dal 9 al 19 luglio, il cuore della città dorica ospiterà i migliori centri padel delle Marche per le fasi finali del torneo, culminando il 10 luglio con il Trofeo Legend. Questa sfida d'eccezione vedrà contrapporsi il Team di Milano e quello di Parma, con la partecipazione di ex calciatori del calibro di Billy Costacurta, Cristian Zaccardo e Luca Marchegiani, affiancati da leggende del Parma come Marco Osio, Alessandro Melli, Fausto Pizzi e Marco Giandebiaggi.

Sport, musica e intrattenimento in Piazza Cavour

L'iniziativa, presentata dall'assessore al Turismo Daniele Berardinelli e dal vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni, prevede una sfida a due tra i migliori centri padel maschili e femminili delle Marche, con sei finali che si disputeranno direttamente in piazza. Ogni serata sarà arricchita da un fitto programma di eventi musicali, spettacoli e intrattenimento. In particolare, il 16 luglio prenderà il via il MagicFestival, un evento cittadino che offrirà dj set, performance live con violino e sax, karaoke show itinerante, un maxischermo per la visione di eventi sportivi e un'area food curata dal catering de La Chiusa di Agugliano. L'organizzazione è affidata a Mario Anconetani e Leo Maculan, con la direzione artistica di Gigio Brecciaroli di Radio Arancia.

Impegno sociale: il progetto Para Sailing per l'inclusione

Un aspetto distintivo dell'evento è la sua finalità sociale, concretizzata attraverso una raccolta fondi a favore di Para Sailing. Questo progetto, promosso dalla Lega Navale in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), mira a rendere la pratica della vela e della canoa accessibile a tutti, in particolare alle persone con disabilità. L'assessore Giovanni Zinni ha sottolineato la "massima attenzione per lo sport paralimpico", evidenziando come "anche grazie a questo format renderà possibile un'esperienza unica per i bambini e i ragazzi con disabilità". A sua volta, l'assessora ai Servizi sociali, Manuela Caucci, ha puntualizzato che "dove c’è sport c’è inclusione", aggiungendo che "questa nuova opportunità arricchisce il panorama delle attività che anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale vengono messe in campo per l’inclusività".

Ancona, tra eventi estivi e prospettive future

L'Ancona City Padel Cup si inserisce nella programmazione estiva dell'assessorato al Turismo e alla Partecipazione Democratica, che ha già animato la città con iniziative come i giovedì culturali in piazza San Francesco, il torneo di calcio a 5 in piazza Pertini e il successo delle giornate di Calciomercato Sky in piazza del Papa. Roberto Lorenzini di The Wolf Stars, organizzatore della manifestazione, ha concluso annunciando che "questo format toccherà prossimamente altre importanti città italiane, portando con sé anche l’immagine di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028". La manifestazione si conferma così un appuntamento di rilievo per la città, capace di unire sport, spettacolo e solidarietà nel cuore di Ancona.