Lo Stadio del Conero di Ancona ha registrato il tutto esaurito il 3 luglio 2026 per il concerto di Tiziano Ferro, che ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con la hit di debutto "Xdono". Lo spettacolo di due ore ha proposto oltre 25 brani, ripercorrendo le sue diverse anime musicali. Il palco era animato da giochi di luce e grandi schermi, con una pedana che ha permesso all'artista di avvicinarsi ai numerosi fan. La scaletta ha incluso la title track dell'ultimo album "Sono un grande" e successi come “Sere nere” e “Il regalo più grande”. Ancona ha ospitato anche la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, confermandosi polo di attrazione culturale.

Viabilità e parcheggi per il concerto

Per gestire l'affluenza, il Comune di Ancona ha attuato un piano di viabilità e sicurezza. Disposte chiusure stradali e regolamentazioni dei parcheggi. L'accesso allo stadio era riservato a persone con disabilità, donne in gravidanza (con certificazione) e taxi. Per motocicli e scooter, un'area di sosta dedicata era in via Tavernelle. Spettatori da sud hanno potuto usare i parcheggi della zona Baraccola, raggiungendo lo stadio a piedi tramite percorsi segnalati (30-40 minuti), senza navetta.

Tre linee di bus navetta gratuite hanno collegato diversi punti della città con lo stadio, servendo importanti aree di parcheggio. Le navette hanno garantito il ritorno fino al completo deflusso.

Un'area dedicata ai camper è stata predisposta. Un'ordinanza comunale ha vietato, nell'area circostante lo stadio (entro 500 metri e lungo la Cameranense), vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche superiori a cinque gradi e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, dalle 18 fino a un'ora dopo la fine del concerto, per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Ancona: polo culturale e ruolo del Conero

L'evento ha riaffermato l'importanza di Ancona come città di riferimento per la scena culturale nazionale. Lo Stadio del Conero (capienza circa 23.000 posti), inaugurato nel 1992, si conferma sede di grandi eventi musicali, attirando pubblico da tutto il centro Italia. La presenza di Tiziano Ferro e i palinsesti Rai sottolineano la crescente centralità della città.

L'organizzazione richiede stretta collaborazione tra amministrazione, forze dell'ordine e operatori, con attenzione alla gestione dei flussi di pubblico e alla sicurezza, consolidando il ruolo dello stadio come elemento identitario.