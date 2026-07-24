Il Castello dei Clavesana, noto come Paraxo, ad Andora (Savona), riapre il 10 agosto come nuovo polo museale. L'evento completa il progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale "Ricordare il passato, per costruire il futuro", promosso dal Comune di Andora e finanziato dal Pnrr del Ministero della Cultura. L'inaugurazione è affidata alla mostra "Figure di donna. Tesori d’arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi". Curata da Vittorio Sgarbi e Pietro di Natale, con la supervisione di Elisabetta Sgarbi, l'esposizione presenta trentacinque opere (dipinti e sculture) dalla collezione Cavallini Sgarbi, riconosciuta di eccezionale interesse storico-artistico.

Il percorso ripercorre quattro secoli di storia dell'arte italiana, dal Cinquecento agli inizi del Novecento, esplorando la figura femminile e la molteplicità di significati e interpretazioni.

Il Paraxo: rigenerazione e valorizzazione

La riapertura del Paraxo è un momento strategico per Andora. La mostra "Figure di donna" assume un forte valore simbolico, segnando la trasformazione della rocca medievale in un moderno spazio culturale. La struttura si candida a diventare un punto di riferimento per le iniziative museali della Liguria. Il Castello dei Clavesana, antica residenza nobiliare e baluardo difensivo, riqualificato, ospiterà esposizioni temporanee e attività culturali permanenti.

Il femminile nell'arte italiana: un percorso storico-artistico

Le trentacinque opere in mostra, selezionate dalla collezione Cavallini Sgarbi, presentano un itinerario dal Rinascimento all'inizio del Novecento, evidenziando la centralità della donna nell'arte italiana. Il tema del femminile è affrontato mostrando le trasformazioni del ruolo e dell'immagine, dalla sacralità religiosa a una visione laica e modernista, riflettendo sensibilità e stereotipi. Il riconoscimento del Ministero della Cultura e il coinvolgimento di Vittorio Sgarbi sottolineano l'importanza dell'iniziativa. La riapertura del Castello dei Clavesana con una mostra sulla donna è un esempio di sinergia tra memoria storica, valorizzazione artistica e rinnovamento sociale.