Andrea Bocelli ha celebrato i trent’anni del suo iconico album ‘Romanza’ con un trionfo al Teatro del Silenzio di Lajatico, il suo paese natale. L’evento, giunto alla ventunesima edizione, ha registrato il tutto esaurito, accogliendo oltre diecimila spettatori. Il pubblico, proveniente da ogni angolo del mondo – inclusi inglesi, americani, tedeschi, russi, giapponesi e francesi – ha riempito le gradinate e le poltrone dell’anfiteatro naturale, voluto dallo stesso tenore sulle colline pisane. Questa serata speciale ha confermato il richiamo internazionale di Bocelli, una delle voci italiane più amate e riconosciute globalmente.

Un viaggio musicale tra lirica e pop per celebrare un anniversario

La serata si è aperta, come da tradizione, con i solenni rintocchi delle campane, seguiti dall’ingresso dell’orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini. La prima parte del concerto è stata dedicata alle grandi arie della musica lirica, con pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet e Orff, magistralmente interpretate da Bocelli insieme al soprano Cristina Pasaroiu e al baritono Franco Vassallo. Successivamente, il palco si è trasformato per rendere omaggio a ‘Romanza’, l’album che nel 1996 ha segnato la svolta internazionale nella carriera del tenore. Tra i momenti più emozionanti, i duetti con Andrea Lykke sulle note di brani come ‘Vivo per lei’ e ‘Canto della terra’.

L’ospite speciale Arisa ha regalato al pubblico un’intensa esibizione, condividendo con Bocelli l’esecuzione di ‘Con te partirò’, il pezzo simbolo che ha conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Un vero e proprio viaggio musicale che ha ripercorso la storia artistica e personale di Bocelli, tra passato e presente.

Arte, sostenibilità e impatto economico sul territorio

A rendere ancora più suggestiva la cornice dell’evento, una scenografia d’impatto firmata da Scart, con tre coppie di Super Robot realizzate utilizzando materiali di recupero provenienti dagli scarti di produzione di Automobili Lamborghini. Queste installazioni hanno dialogato armoniosamente con il paesaggio naturale del Teatro del Silenzio, dominato dalla scultura ‘Tindaro Screpolato’ di Igor Mitoraj, creando un equilibrio unico tra arte, musica e sostenibilità.

Il gran finale ha affidato alla celebre aria ‘Nessun dorma’ dalla ‘Turandot’ di Puccini il compito di chiudere una serata già entrata nella memoria del pubblico. L’emozione è esplosa al termine del concerto, quando gli spettatori hanno tributato a Bocelli dieci minuti di applausi, un abbraccio collettivo per un artista che proprio da queste colline ha iniziato il suo percorso e che oggi porta il nome della Toscana nei più importanti teatri del mondo.

Il sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi, ha evidenziato l’importanza economica e culturale di questa manifestazione, nata come una scommessa artistica e diventata un vero e proprio motore per il territorio. L’evento è capace di generare oltre 34 milioni di euro di ricadute economiche, secondo un’analisi dell’Università di Pisa, cifra che sale a 35,9 milioni includendo le spese di organizzazione.

La ricerca indica che circa il 70% degli spettatori arriva dall’estero, molti dei quali raggiungono la Toscana esclusivamente per l’evento e vi restano mediamente cinque giorni. Le celebrazioni per il trentennale di ‘Romanza’ al Teatro del Silenzio proseguiranno con un concerto conclusivo, già sold out. Questo vedrà ancora protagonista Andrea Bocelli insieme al Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli, composto da circa duecento giovani provenienti da diversi Paesi del mondo, una presenza dal forte valore simbolico che accende i riflettori su questa importante realtà.